Le marché espère une offre améliorée sur Somfy

Les investisseurs demandent un effort supplémentaire à la famille Despature. Mercredi, jour de sa reprise de cotation, l’action Somfy bondit de 21,8%, à 144,40 euros, évoluant légèrement au-dessus du prix de l’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) que prévoit de lancer le premier actionnaire sur les titres du fabricant d’automatismes pour le bâtiment et la maison qu’il ne détient pas encore. La famille Despature, actionnaire de contrôle de Somfy depuis 1984, contrôlait mardi 73,86% du capital et 84,16% des droits de vote de Somfy.

L’OPAS serait lancée au prix de 143 euros par action Somfy, représentant une prime instantanée de 20,6% par rapport au dernier cours de Bourse coté avant l’annonce. La cotation du titre Somfy était suspendue à la demande de la société depuis lundi, sur un dernier cours de 118,60 euros. Par rapport à la moyenne des cours de Bourse de Somfy pondérée par les volumes des 60 dernières séances, la prime s'établit à 35,8%.

Bryan, Garnier & Co. recommande toutefois à ses clients de ne pas céder leurs actions Somfy à la famille Despature à un prix de 143 euros l’unité, «qui ne reflète pas totalement les fondamentaux de l’entreprise». L’intermédiaire financier a ainsi confirmé sa recommandation à «acheter» et son objectif de cours de 155 euros sur la valeur en précisant qu’il ne serait pas surpris de voir les initiateurs améliorer leur offre.

L’objectif de cours moyen se situait à 133,40 euros

«L’action Somfy évolue légèrement au-dessus du prix de 143 euros mentionné dans le projet d’OPAS présenté par la famille Despature car le marché réclame un prix plus élevé, se rappelant que le titre a valu jusqu'à 180 euros plus tôt cette année», appuie un autre analyste basé à Paris. Ce dernier suggère également que certains investisseurs achètent le titre en prévision d’une amélioration de la politique de dividende de la société si elle devait rester cotée à la Bourse de Paris une fois l’OPAS clôturée, voire d’une distribution exceptionnelle en cas de retrait obligatoire des actions.

Le communiqué diffusé par la famille Despature précise que «les initiateurs se réservent la possibilité de modifier la politique de distribution de dividendes de la société à l’issue de l’offre». «En cas de mise en œuvre du retrait obligatoire, il est par ailleurs envisagé que la société procède postérieurement à celui-ci à une distribution exceptionnelle d’un montant maximum de 620 millions d’euros», peut-on lire également.

Selon un calendrier indicatif communiqué par la société, l’OPAS serait ouverte entre le 22 décembre et le 12 janvier prochains. «Les initiateurs ont l’intention de demander, dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de l’offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire visant les actions Somfy non présentées à l’offre, au prix de 143 euros par action», a précisé l’AMF. Le retrait aura lieu, si les conditions sont réunies, «dans un bref délai à compter de la clôture de l’offre».

En revanche, CM-CIC Securities et Gilbert Dupont conseillent à leurs clients d’apporter leurs actions à l’OPAS lorsqu’elle sera officiellement ouverte. CM-CIC Securities a d’ailleurs abaissé son conseil de «acheter» à «neutre» sur la valeur, tout en remontant son objectif de cours de 140 à 143 euros. Situé à 142 euros avant ces annonces, l’objectif de cours fixé par Gilbert Dupont pour l’action Somfy dépassait déjà la cible moyenne des analystes, qui ressortait à 133,40 euros selon FactSet.

Crise de croissance

Réuni mardi, le conseil d’administration de Somfy a «accueilli favorablement et à l’unanimité» ce projet d’OPAS. L’organe de gouvernance a mis en place en son sein un comité ad hoc, composé de trois membres indépendants, chargé de formuler ses recommandations sur l’offre et de superviser les travaux de Finexsi. Désigné en qualité d’expert indépendant, ce cabinet a pour mission de remettre un rapport incluant une attestation d'équité sur les conditions financières de l’offre. Le conseil d’administration de Somfy rendra ensuite un avis motivé sur l’intérêt de l’offre et ses conséquences pour la société, ses actionnaires et ses collaborateurs, qui sera intégré dans la note en réponse.

«Notre famille démontre au travers de cette offre, sa vision de long terme et renouvelle sa confiance dans les projets et les équipes du groupe Somfy, que nous accompagnons depuis bientôt 40 ans» et «nous entendons ainsi poursuivre le déploiement de la feuille de route stratégique et la dynamique de transformation de Somfy dans la durée, tout en renforçant l’indépendance du groupe», ont indiqué les initiateurs de l’offre, Paul Georges et Jean Guillaume Despature, dans un communiqué.

L’annonce de ce projet d’OPAS intervient alors que la dynamique de croissance de Somfy s'érode. Son chiffre d’affaires a diminué de 0,1% sur un an en données comparables au deuxième trimestre, puis de 0,7% au troisième trimestre. Les arbitrages de consommation des ménages risquent de continuer à entraîner une contraction de la demande à court terme, a prévenu Somfy le mois dernier. Depuis le début de l’année, la capitalisation boursière de l’entreprise a reculé de 18%, pour ressortir à 5,34 milliards d’euros.

Fondé en 1969 en France et présent aujourd’hui dans 59 pays, Somfy a intégré l’indice SBF 120 en septembre dernier.