Le marché américain du jus d’orange est-il en train de disparaître ?

L’orange n’a plus la pêche. En termes de demande, les Américains sont au deuxième rang des consommateurs de jus d’orange au monde (derrière l’Union européenne), avec une consommation de 621 millions de gallons en 2021. Cependant, la demande de jus d’orange aux États-Unis chute de 5,5% par an en moyenne au 21e siècle. En cause, la concurrence de boissons alternatives (jus de légumes, smoothies …) aux valeurs nutritives souvent supérieures et au coût plus faible. Autre facteur important, les campagnes contre l’obésité ont souvent pointé du doigt la forte teneur en sucre de la boisson.

L’offre connaît encore plus de difficultés. Les Etats-Unis sont passés de deuxième producteur d’oranges (derrière le Brésil) au début du 21e siècle à cinquième aujourd’hui. La production américaine d’oranges a chuté de 73% depuis 2000. Soit une décroissance annuelle moyenne de presque 6% par an. Le déclin a été particulièrement impressionnant dans l’Etat de Floride. Le «Sunshine State» a connu de très nombreuses difficultés : ouragans, maladies du dragon jaune et de la tâche noire. En conséquence, pour la première fois depuis l’industrialisation de la culture de l’orange, la Floride n’est plus le leader américain. Elle est désormais devancée par la Californie, seul Etat qui parvient à maintenir sa production. Depuis 2010, la production y est restée relativement stable et devrait même atteindre 1,8 million de tonnes en 2022-23 soit deux fois plus qu’en Floride.

Importations en hausse

Les Etats-Unis ne sont pas le seul pays à connaître un fort rétrécissement du marché domestique. Selon le département de l’agriculture américain (USDA), la production et la consommation mondiale 2022-23 devrait baisser de 5% par rapport à l’an passé. Seul élément encore dynamique dans ce contexte ; les importations ont augmenté ces dernières années compensant la baisse des rendements locaux. Un cinquième du jus d’orange américain est importé, principalement du Brésil et du Mexique.

Globalement, le marché du jus d’orange s’affaiblit fortement mais le recul de la demande étant comparable à celui de l’offre, les prix ne baissent pas pour autant. Au contraire, suite au passage dévastateur de l’ouragan Ian fin septembre 2022, le cours du contrat du jus d’orange congelé concentré (FCOJ) coté sur le marché ICE a fortement rebondi pour atteindre récemment son plus haut historique.