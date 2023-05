Le marasme du secteur manufacturier s’aggrave dans la région de New York

L’activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une baisse plus prononcée que prévu en janvier, montre mardi l’enquête mensuelle de l’antenne régionale de la Réserve fédérale. Son indice ‘Empire State’ a reculé à -32,90 après -11,2 en décembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de -9. C’est le niveau le plus bas enregistré depuis le milieu de l’année 2020, en raison de la chute des commandes et de la stagnation de la croissance de l’emploi. La composante des nouvelles commandes ressort à -31,1 après -3,6 le mois dernier et celle de l’emploi à +2,8 après +14. Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d’activité à un horizon de six mois a tenu bon pour atteindre +8,0 après +6,3 en décembre.