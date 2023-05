Le lien entre le dollar et les actions se normalise

Les marchés ont retrouvé leurs marques. Alors que le dollar progressait jeudi contre un panier de devises, les actions sont reparties à la baisse à Wall Street et ont basculé dans le rouge pour la première fois en quatre jours dans la plupart des places européennes. De quoi inverser la corrélation inhabituelle entre le dollar et les actions européennes en ce début d’année. Dans le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire de décembre, publié mercredi soir, la Fed a douché les espoirs d’un pivoten 2023. A ce rappel à l’ordre, se sont ajoutées des données d’emploi montrant un marché du travail toujours tendu.

Lors des premières séances de 2023, la hausse du dollar et des actions européennes a été corrélée en réaction aux données d’inflation en Europe montrant qu’un probable pic avait été atteint. «En 2022 nous avions une décorrélation entre un dollar en hausse et des marchés actions en baisse dans le sillage du resserrement monétaire de la Fed puis une baisse du dollar et une hausse des actions avec la décélération de l’inflation américaine et l’anticipation d’un pivot de la Fed», relève Alexandre Baradez, responsable de l’analyse marché chez IG France. Depuis le début de l’année, l’indice dollar a progressé de 1,6% tandis que l’indice Euro Stoxx 50 a progressé de 4,4%. Des rachats de positions vendeuses ont pu exacerber ce mouvement sur le dollar. Le marché est très baissier sur le billet vert qui a perdu 7% au quatrième trimestre 2022 face à un panier de devises.

Tendance baissière sur le dollar

Mais la tendance à moyen terme restera baissière sur le dollar : «Nous anticipons une poursuite du rebond de l’euro à 1,10 dollar avec la réouverture de l’économie chinoise qui sera positive pour la zone euro et l’accalmie sur le marché du gaz», affirme Alexandre Baradez. En relatif, l’évolution de la politique monétaire américaine et de l’inflation sera aussi négative pour le billet vert. De quoi favoriser les actions européennes. «Nous favorisons les actifs en euros à court terme car la récession sera modeste grâce à des demandes intérieure et extérieure qui tiennent et des prix du gaz en baisse ainsi que des stocks élevés», ajoute Kévin Thozet, membre du comité d’investissement chez Carmignac. Selon lui, l’année ne sera pas linéaire. «Quand le marché prendra conscience que l’inflation américaine est là pour durer et qu’il n’y aura pas de pivot de la Fed, cela devrait peser sur l’euro, ou favoriser le dollar, et aussi les actions», poursuit-il.