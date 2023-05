Le high yield doit s’habituer aux émissions à plus de 10% de rendement

Le marché high yield euro repousse les limites. En émettant une nouvelle obligation avec un rendement de 12%, la société italienne Adler Pelzer n’est pas loin d’un record. Noté B3 par Moody’s et B- par Fitch, cet équipementier italien a placé, lundi 15 mai, une nouvelle dette garantie de 400 millions d’euros à quatre ans (non call un an) avec un coupon de 9,5% et un prix d’émission (reoffer) de 92,5%, faisant donc ressortir un tel rendement. Une semaine plus tôt, Centurion Bidco (rating B2 chez Moody’s et B+ chez Fitch), la holding d’acquisition de la société informatique italienne Engineering, avait également franchi le seuil des 10%, mais cette fois sur son coupon à 11,125%, pour une obligation de 385 millions d’euros à 5 ans.

De tels niveaux de coupons ou de rendements sont rares sur le marché européen, où les directeurs financiers sont généralement plus conservateurs qu’aux Etats-Unis, où ils sont plus fréquents. La qualité du marché y est aussi plus faible, avec davantage d’entreprises notées CCC. Avec la hausse des taux et un marché plus sélectif, les émissions offrant des rémunérations à deux chiffres, surtout en rendement (après prise en compte de la décote d’émission), ont toutefois été plus nombreuses. Outre Centurion, Cedacri, un éditeur de logiciels italien, a émis une obligation à taux variable offrant une prime de 550 points de base (pb) au-dessus de l’Euribor 3 mois et avec une décote de 6 points (prix reoffer de 94%), soit un rendement supérieur à 10%. Fin avril, la société d’emballage, également italienne, Bormioli, avait émis une obligation à 5 ans avec un coupon variable et un rendement proche de 10%.

Les coupons à deux chiffres étaient jusqu’alors moins courants. Italmatch Chemicals a placé en janvier une obligation à taux fixe à 5 ans et 10%. En octobre 2022, deux autres sociétés italiennes, Fedrigoni et Cirsa, avaient dû concéder des coupons de 11% et 10,375% respectivement. «Nous avons davantage d’émissions avec des rendements à deux chiffres, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il y a une dégradation du marché, nuance Hoby Buvat, responsable leveraged finance Europe chez Deutsche Bank. Au contraire, même si cela reste un marché à fenêtre, il est très dynamique.» Avec huit émissions, la semaine passée a été la plus active depuis un an. «La variété des émetteurs est particulièrement remarquable, poursuit-elle. Nous avons des entreprises comme Crown Europe, une société d’emballage notée BB, qui émet au pair avec un coupon de 5% mais dont le ‘spread’ (au-dessus des taux midswaps) est comparable à celui de sa dernière émission qui remonte à 2018. Par ailleurs, des émetteurs dans la catégorie B ont également accès au marché, comme Engineering/Centurion, Cedacri ou Adler Pelzer.» Ce qui aurait été plus difficile il y a quelques mois.

Plus que le niveau du coupon, les directeurs financiers se focalisent davantage aujourd’hui, lorsqu’ils décident d’émettre de la dette, sur le niveau de leur spread. «Les taux vont rester élevés à moyen terme, mais l’essentiel de la hausse est désormais derrière nous, affirme Hoby Buvat. Les directeurs financiers qui ont devant eux des échéances de dettes à refinancer regardent en premier lieu leur ‘spread’ qui reflète la performance de leur société plus que le niveau du coupon ou du rendement. Et ils n’hésitent pas lorsqu’il est conforme.» De sorte qu’ils acceptent de payer des spreads parfois importants. L’émission d’Adler Pelzer a été placée sur la base d’une prime de crédit de 900 pb au-dessus des taux midswaps, 790 pb pour Centurion et 690 pb pour Cedacri.

Nécessité fait loi

«Nous ne pensons pas qu’il y ait un changement de mentalité en Europe où la culture du risque est plus basse qu’outre-Atlantique, souligne Benjamin Sabahi, responsable de la recherche crédit chez Spread Research. Mais il y a un principe de réalité qui est celui du mur de refinancement qui approche en 2024 et 2025. Dans de tels contextes de marché, les entreprises n’ont pas le choix.» D’autant que les agences de notation surveillent de près ces refinancements. Plus l’entreprise est proche d’une échéance sans avoir réalisé son refinancement, plus elle s’expose à un problème de liquidité et de dégradation de son rating. Cela les incite à ne pas attendre alors que le marché primaire peut rapidement devenir plus compliqué à mesure que l’on approchera d’une récession, même modérée.

«Les directeurs financiers qui ne sont pas pressés vont continuer à attendre de meilleurs niveaux, poursuit Olivier Becker, spécialiste high yield chez Corum Butler. En revanche, les entreprises qui ont des maturités courtes seront peut-être plus vigilantes pour ne pas s’y prendre trop tard et ne pas manquer une fenêtre d’opportunité.» Les refinancements sont généralement anticipés entre un an et deux ans avant l’échéance, pour s’assurer une marge. Engineering/Centurion et Adler Pelzer sont deux illustrations d’entreprises qui n’ont pas vraiment d’autres choix que de payer le prix fort : «Engineering devait refinancer un bridge loan (crédit relais) contracté dans le cadre d’une acquisition assez significative tandis qu’Adler Pelzer devait refinancer son obligation 2024 qui arrivait à échéance dans moins d’un an», relève le gestionnaire qui note toutefois que cette dernière opération s’est faite au forceps et traitait déjà un jour après son émission à 90,5% (-2 points).

Sans les actionnaires, cette émission n’aurait sans doute pas pu se faire. «Le soutien des sponsors, qui ont injecté 120 millions d’euros via un prêt d’actionnaires, a été crucial pour la réussite du placement, relève Benjamin Sabahi. Cela permet d’amortir l’impact de la hausse du coût de financement en réduisant la dette et de maintenir un ratio de couverture des intérêts suffisamment élevé.» D’autres émetteurs comme Limacorp et Italmatch Chemicals ont bénéficié aussi cette année du soutien de leurs actionnaires lorsqu’ils sont venus émettre sur le marché obligataire.

Pour la plupart des observateurs, ces situations qui étaient plutôt rares vont se multiplier, comme en 2009 ou 2010 au sortir de la crise financière. «Il n’y a pas eu de coupon à 10% depuis la période 2010-2011 sauf rares exceptions, affirme Benoît Soler, gérant crédit chez Keren Finance. Toutefois cela va devenir beaucoup plus fréquent sur le segment B et quasi automatique sur les CCC… pour ceux qui arriveront à accéder au marché.» Avec une limite toutefois, la capacité de l’émetteur à faire face à de tels coûts de financement avec ses cash-flows, ce qui sera notamment fonction du secteur et de la notation. «Un ratio de couverture des intérêts inférieur à 1,5 fois l’excédent brut d’exploitation pour les émetteurs notés CCC sera très limite», affirme Benjamin Sabahi. Pour les actionnaires, cela sera une question d’arbitrage entre le coût du capital et celui de la dette. «Si le coût de la dette atteint 13 ou 14% pour un coût du capital de 15%, l’actionnaire aura tout intérêt à augmenter la part du capital pour améliorer ses chances de refinancement», indique Hoby Buvat.

