Le grand ménage dans les cryptos aux Etats-Unis profite au bitcoin

Dans les plaintes civiles à l’encontre de Binance et de Coinbase en début de semaine dernière, les deux plus grandes plateformes d’échanges du marché crypto, le gendarme de la Bourse américain, la Securities and Exchange Commission (SEC) a également publié une liste de cryptoactifs qu’elle considère appartenir à la catégorie des instruments financiers (security).

Parmi les plus populaires d’entre eux figurent le «matic», le jeton natif de la blockchain Polygon qui ne cesse d’attirer les institutionnels ces derniers mois, le «sol» de la blockchain Solana, ou encore l’«atom» de Cosmos et l’«ada» de Cardano. L’ether, la cryptomonnaie native du réseau Ethereum n’y figure pas, alors même qu’elle fait l’objet de débats récurrents depuis son changement de consensus.

En conséquence, de nombreux acteurs ont décidé temporairement de ne plus proposer ces cryptos à leurs clients particuliers, ce qui a entraîné une chute importante des cours. Le grand gagnant est le bitcoin dont le cours se stabilise autour des 26.000 dollars. Pour la première fois depuis mai 2021, il représente à nouveau plus de 50% de la capitalisation totale du marché crypto qui se situe à un peu plus de 1.000 milliards de dollars.

Pour rappel, le bitcoin est considéré depuis 2018 comme appartenant à la législation entourant les biens matériels (commodity), fort de son statut de réseau le plus décentralisé du marché, avec aucune entité ni entreprise ne pouvant directement le contrôler ou orienter son cours. Au contraire des cryptoactifs listés par la SEC.



«Ne les croyez pas»

Dans un discours prononcé le 8 juin, le médiatique patron du gendarme boursier américain Gary Gensler a accusé les plateformes d’échange de cryptomonnaies Coinbase et Binance, d’avoir sciemment échappé à la loi. «Lorsque les acteurs du marché des cryptoactifs vont sur Twitter ou à la télévision et pour dire qu’ils n’ont pas été ‘avertis’ que leurs activités pourraient être illégales, ne les croyez pas. Ils peuvent avoir pris une décision calculée», a-t-il asséné.

Via une communication intitulée «les chiffres ne mentent pas», Coinbase a réaffirmé sa ligne de défense qui reste la même depuis plusieurs mois. L’entreprise dirigée par Brian Armstrong explique avoir rencontré «30 fois» le superviseur en 2022 pour déterminer la ligne à suivre concernant la réglementation crypto, sans que cela soit fructueux. Elle revendique également refuser près de 90% des cryptoactifs sur sa plateforme, parce qu’ils ne «passeraient pas les standards légaux» de sélection. Elle dénonce aussi les critères du fameux «test de Howey» datant de 1946 et qu’elle juge indirectement arriéré et donc inadapté. Plus que jamais, Coinbase et la SEC semblent tout droit se diriger vers un contentieux.

«On ne peut tout simplement pas ignorer les règles parce que l’on ne les aime pas ou parce qu’on en préférait d’autres : les conséquences pour le public investisseur sont trop importantes», a déclaré dans la foulée Gurbir Grewal, directeur de la SEC chargé de l’application des lois.



Clap de fin pour Binance.us ?

Alors qu’elle a été dépeinte par le superviseur américain quasiment comme une coquille vide permettant à la plateforme «d’échapper à la réglementation», Binance.us a annoncé qu’elle allait suspendre les versements en dollar fiduciaire pour ses clients à partir du 13 juin.

Une décision qui intervient alors même que la SEC a demandé au tribunal du district de Washington l’autorisation de geler les actifs des sociétés BAM Management US Holdings et BAM Trading Services, les sociétés holding et d’exploitation de Binance.us. Le régulateur a également procédé à la suppression d’une quarantaine de paires cryptos incluant l’USDT de Tether, plus grand stablecoin du marché et dont le cours est adossé à celui du dollar.

Ultime preuve que le conflit fait rage, les avocats de Binance ont avancé que Gary Gensler avait proposé ses services en tant que conseiller de la plateforme dirigée par Changpeng Zhao en 2019.