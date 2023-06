Le gouvernement a son plan pour sortir de la crise du logement

La Première ministre Elisabeth Borne et le ministre du Logement Olivier Klein doivent présenter lundi 05 juin les conclusions du Conseil national de la refondation (CNR) portant sur le logement. Lancé en novembre dernier, il a donné lieu à trois groupes de travail et accouché de 150 mesures. Une vingtaine devrait être conservée par l’exécutif, dans un climat de fortes tensions sur le marché immobilier.

Les mesures porteront sur cinq axes : le soutien à l’accession à la propriété et à la location, à la production et rénovation de logements sociaux, à la production de logements neufs et l’accélération de la rénovation énergétique du parc privé.

Du côté de Matignon, on précise toutefois qu’il ne faut pas s’attendre à une série de mesures résolvant la crise immobilière en une seule fois. La restitution du CNR doit être vue comme «une première étape», ouvrant sur des mesures concrètes, mais aussi sur des chantiers qui seront précisés ultérieurement.

Simplifier l’accès au crédit des ménages

Pour faciliter l’accession, le gouvernement entend répondre aux attentes du marché en matière de financement des ménages. La Première ministre devrait annoncer la prolongation de la mensualisation du taux d’usure jusqu’à la fin de l’année. Révisé en temps normal tous les trimestres, le taux d’usure avait été mensualisé en février dernier afin de débloquer le marché du crédit immobilier. La mesure était provisoire et devait en principe prendre fin le 1er juillet prochain.

Elisabeth Borne devrait également plaider pour un assouplissement des recommandations du Haut conseil de stabilité financière (HCSF) sur l’endettement des ménages. Dans le viseur notamment, le plafond de 35% d’endettement à respecter par les banques. Cette mesure doit encore être votée par le HCSF lors de sa prochaine réunion le 13 juin prochain. Une étape purement formelle puisque le Haut conseil est présidé par… le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire.

Le Prêt à taux zéro (PTZ), qui devait initialement se terminer cette année, sera prolongé jusqu’en 2027, mais recentré sur le collectif neuf. L’ancien en zone tendue pourrait par ailleurs en bénéficier, mais sous conditions de rénovation.

La location par les bailleurs privés est dans le viseur du gouvernement. Un important chantier sur sa fiscalité devrait s’ouvrir dans les prochains mois, dans l’objectif de mettre un terme à la «très grande hétérogénéité entre les différents régimes», glisse Matignon (meublé, non meublé, courte durée, longue durée…). L’idée étant bien sûr de ramener un maximum de logements dans la location longue durée. Le dispositif Pinel, très apprécié des bailleurs privés, devrait bien s’éteindre fin 2024. L’exécutif y voit surtout un avantage fiscal «très couteux et peu efficace». Les bailleurs professionnels devraient eux pouvoir bénéficier d’un nouveau dispositif, car ils sont «moins nombreux et plus faciles à contrôler», explique-t-on du côté de Matignon.

Le gouvernement devrait davantage pousser son dispositif de caution publique, la garantie Visale, en doublant son nombre de bénéficiaires pour le faire passer à 2 millions. Il douchera également les espoirs de ceux qui appelaient encore de leurs vœux un assouplissement du calendrier de rénovation énergétique des passoires thermiques, imposé par la loi Climat et résilience. Il n’en sera rien. En revanche, des moyens seront déployés pour améliorer l’accompagnement des ménages dans leurs travaux. Le gouvernement entend ainsi plus que doubler le nombre d’Accompagnateurs Rénov’ pour les faire passer de 2.000 aujourd’hui à 5.000 d’ici à 2025.

Dans cette logique de soutien aux ménages, la Première ministre devrait logiquement soutenir la Proposition de loi (PPL) du député Renaissance David Amiel visant à généraliser le Prêt avance mutation (PAM). Il permet aux emprunteurs de financer des travaux de rénovation énergétique et de ne le rembourser (capital et intérêts compris) qu’au moment de la mutation du bien. Un outil qui leur est très bénéfique, mais délivré avec parcimonie par les banques à cause du différé du risque.

Les professionnels de l’immobilier ne seront pas oubliés par la série de mesures d’Elisabeth Borne. Peu de détails ont filtré jusqu’à présent. Un dispositif de soutien à la production et rénovation de logements sera présenté, pour les aider à traverser les difficultés issues de la hausse du taux du Livret A. Du côté des promoteurs, l’exécutif entend lever les freins sur les délivrances de permis en zones tendues et accélérer sur la rénovation des friches industrielles.