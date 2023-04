Le FMI table sur une longue période de faible croissance mondiale

Une amélioration de tendance n’est pas à l’ordre du jour. Le Fonds monétaire international (FMI) s’attend à ce que la croissance économique mondiale, qui s’est élevée à 3,4% l’an dernier, passe sous les 3% en 2023 et demeure autour de ce seuil durant les cinq prochaines années, a déclaré jeudi sa directrice générale, Kristalina Georgieva. L’institution n’avait pas publié d’aussi faibles prévisions depuis 1990, bien en dessous de la croissance moyenne de 3,8% observée au cours des deux dernières décennies.

«Malgré la solidité des marchés du travail et des dépenses de consommation dans la majorité des économies avancées ainsi que la reprise liée à la réouverture de la Chine, nous anticipons une croissance inférieure à 3% pour 2023», a indiqué la dirigeante lors de son discours lançant les réunions de printemps de l’institution. La précédente mise à jour du rapport sur l'économie mondiale du FMI, fin janvier, tablait déjà sur une croissance de 2,9% en 2023.

Des mesures monétaires et budgétaires énergiques face à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine ont permis d'éviter une situation bien pire ces dernières années, a estimé Kristalina Georgieva, mais les perspectives restent faibles à cause de l’inflation. Si l’Inde et la Chine devraient représenter la moitié de la croissance mondiale cette année, environ 90% des économies avancées enregistreront un recul de leur taux de croissance, selon le FMI.

Garder le cap dans la lutte contre l’inflation

La dirigeante incite les banques centrales à garder le cap dans la lutte contre l’inflation, tant que les pressions financières restent limitées, mais également à répondre aux menaces contre la stabilité financière lorsqu’elles apparaissent, en fournissant des liquidités de façon appropriée.

Les bouleversements au sein du secteur bancaire aux Etats-Unis et en Suisse ont par ailleurs mis en lumière des défaillances dans la gestion des risques dans certains établissements et des lacunes en matière de supervision, ajoute celle-ci. Elle rappelle qu’il est essentiel de surveiller attentivement les risques au sein des banques, des institutions financières non bancaires et des secteurs comme l’immobilier commercial. «Les éventuels facteurs de vulnérabilité latents (...) restent préoccupants, et l’heure n’est pas à l’autosatisfaction», relève la directrice générale.

Afin d’améliorer les perspectives de croissance et de productivité, Kristalina Georgieva préconise des changements majeurs, notamment des investissements estimés à 1.000 milliards de dollars (917 milliards d’euros) par an dans les énergies renouvelables et des initiatives destinées à éviter la fragmentation des échanges, un processus susceptible de réduire de 7% le produit intérieur brut (PIB) mondial.

(Avec agences)