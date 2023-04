Le FMI continue de jouer les Cassandre sur la stabilité des marchés

Le nouveau rapport de stabilité financière publié mardi par le Fonds Monétaire International (FMI) fait le point sur un système financier digérant avec difficulté le nouvel environnement macroéconomique. Depuis le dernier rapport publié en octobre, «les risques de stabilité financière se sont accrus de manière significative, la résistance du système financier ayant subi plusieurs chocs sévères», indique l’institution, qui rappelle que les acteurs financiers sont restés impréparés aux conséquences de la remontée des taux. Difficile, de fait, d’ignorer la faillite de SVB, le rachat de Credit Suisse ou les tensions toujours irrésolues sur les banques régionales américaines.

«Canari dans la mine»

«Canari dans la mine» ou manifestations isolées de conditions monétaires plus restrictives ? Les impacts de la remontée des taux, de la baisse de la liquidité disponible et du retour de la volatilité vont se poursuivre, souligne le Fonds. Les conditions financières ne se sont ainsi pas durcies autant que les conditions monétaires. Surtout, l’interconnexion entre banques et non banques et le recours généralisé au levier pourraient amplifier les turbulences futures.

Ce n’est pas faute d’avoir prévenu les marchés : ces facteurs de vulnérabilité avaient déjà été identifiés par le FMI dans ses précédents rapports. «Si les risques sont évidents a posteriori, les implications systémiques des vulnérabilités existantes n’ont pas été anticipées par les décideurs politiques et les investisseurs», relève l’institution.

Reste que «les turbulences sur les marchés n’ont pas atteint un niveau critique», a expliqué Tobias Adrian, conseiller financier au FMI. Les banques centrales devraient continuer leur combat contre l’inflation, une lutte que les conditions de marché rendront de plus en plus difficile. Si les tensions atteignent un niveau critique, elles pourraient forcer les banques centrales à arbitrer entre stabilité des prix et stabilité financière.

Ce d’autant que «les investisseurs semblent à l’affut deszones de tension et de vulnérabilité qui auraient été mésestimées ou qui n’auraient pas été identifiées», explique le rapport. Tobias Adrian a longuement insisté sur le secteur de la finance non bancaire, «particulièrement opaque» et qui concentrerait les risques. L’épisode du mini-budget britannique a ainsi constitué un «signal d’alarme», estime l’expert.

Parmi les secteurs scrutés par le fonds, le capital risque (venture capital), le financement des secteurs technologiques et l’immobilier commercial sont très exposés au retrait de la liquidité, aux baisses de valorisation des actifs et aux taux plus élevés. L’impact irait au-delà des banques : pour l’immobilier commercial, par exemple, si les trois quarts des prêts sont produits par des banques régionales, les fonds d’immobilier et les marchés de prêts collatéralisés seraient aussi en danger en cas de ralentissement prononcé.

A ce titre, la baisse de la production de crédit bancaire, conséquence de la remontée des taux, pourrait étouffer l’activité et amplifier les pressions sur les bilans des ménages et des entreprises.

Assèchement

Dans ce contexte, le resserrement quantitatif viendra compliquer les perspectives pour les marchés cotés, en particulier ceux de dette souveraine exposés à un risque de «forte réévaluation des prix» en 2023. Le retrait de la liquidité peut aussi mener à des tensions sur les marchés monétaires, le FMI évoquant la perspective de tensions comparables à celles de 2019 sur le marché du repo.

Le Fonds revient enfin sur les risques posés aux marchés émergents par le durcissement des conditions de financement. Les plus grands n’ont pas été affectés par la remontée des taux, mais les plus petits ont, pour la plupart, déjà perdu leur accès aux marchés. Les grands pays émergents pourraient se voir rattrapés par des problématiques similaires.