«Le durcissement monétaire au Japon devrait renforcer le yen»

L’Agefi : L’euro-dollar ne pourrait-il pas se renforcer davantage avec une BCE aussi agressive qu’annoncé ?

Gilles Seurat : Le discours très volontariste de Christine Lagarde sur son combat contre l’inflation est effectivement un facteur positif pour la parité. Le différentiel de ton avec les membres de la Fed est en ce moment favorable à l’euro. Toutefois, les fondamentaux de la devise ont été attaqués ces derniers trimestres avec l’effondrement de l’excédent des comptes courants. Par ailleurs, l’économie américaine résiste pour le moment mieux qu’attendu. Enfin, le positionnement des investisseurs est déjà acheteur sur l’euro, ce qui limite le potentiel de hausse à court terme.

Pourquoi le dollar/yen pourrait s’effondrer jusqu’à 120 au premier semestre ?

L’actualité au Japon sur le mois écoulé nous fait penser à la situation en Occident il y a un an. L’inflation est en forte hausse, et la Banque centrale a débuté un cycle de resserrement de sa politique monétaire en laissant les taux à 10 ans augmenter jusqu’à 0,50%. Ceci n’est que le premier pas, et il faut s’attendre à de nouvelles annonces qui iront dans ce sens, comme la BCE l’a fait au cours de 2022 : abandon de la politique de contrôle de la courbe, durcissement progressif du discours, et puis finalement une hausse du taux directeur. En différentiel avec les Etats-Unis, le yen pourrait se renforcer dans ce contexte.

