Le crédit à l’épreuve de trois scénarios de marchés

En un an, les marchés ont traversé plusieurs configurations économiques et de nombreux paramètres peuvent encore influencer la performance des obligations corporate pour les mois à venir. L’examen des trois grands scénarios rencontrés dernièrement, résumés dans le tableau ci-dessous, permet de se préparer au mieux à cet environnement changeant.

Le premier, qualifié de «Bon», se caractérise par une croissance ralentie, mais sans récession, avec une hausse de l’inflation sous contrôle. C’était le cocktail du début de l’année 2023. Dans ce cas, l’investisseur cherchera des occasions d’augmenter son exposition aux taux d’intérêt, avec des échéances plus longues, et au crédit, par le biais d’un rendement élevé.

Le second scénario est mauvais («la Brute») : certes les hausses de taux d’intérêt des banques centrales arrivent à maîtriser l’inflation, mais un élément de l'économie s’effondre, comme en mars, avec la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank. Comment agir avec une économie en péril ? L’investisseur voudra être plus exposé aux taux d’intérêt et moins au crédit. En d’autres termes, il faut se diriger vers des obligations à plus longue échéance et privilégier les titres de crédit de qualité.

Le Bon, la Brute et...

Enfin, dernier scénario, le plus délétère (appelons-le «le Truand» !) : l’inflation reste forte et les hausses de taux s’accélèrent à nouveau pour tenter de l’enrayer. La principale priorité consiste alors à réduire l’exposition aux taux en optant pour des crédits à court terme ou à taux variable. Les obligations corporate à haut rendement sont moins sensibles aux taux en raison de leurs spreads plus importants, mais cela dépend de l’impact économique attendu des hausses de taux d’intérêt. Si l’on s’attend à une stagflation, la voie la plus défensive consisterait à se concentrer sur le crédit de qualité supérieure, où l’entreprise dispose d’un fort pouvoir de fixation des prix.

Cette «boîte à outils» du crédit a été mise à mal l’année dernière, les obligations n’ayant pas joué leur rôle traditionnel de diversification des risques. Mais il faut tenir compte du fait que le rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale américaine a été le plus rapide depuis 40 ans. Nous pensons que le crédit redeviendra une bonne couverture potentielle pour les actions en raison de son profil «tout-terrain».