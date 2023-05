Le chômage allemand stagne

Le taux de chômage en Allemagne est resté stable à 5,5% en janvier, selon les chiffres publiés mardi. L’Office fédéral du travail a toutefois alerté sur les incertitudes géopolitiques et économiques. Le nombre de chômeurs en Allemagne a atteint 2,6 millions en janvier, en termes non corrigés des variations saisonnières. Il y avait 162.000 chômeurs de plus en janvier qu’en décembre et 154.000 de plus qu’il y a un an.