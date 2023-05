Le cadre anticorruption de l’Union européenne fait peau neuve

L’Union européenne (UE) compte parmi ses membres certains des Etats les plus avancés au monde dans la lutte contre la corruption. En 2022, le Danemark et la Finlande occupaient les deux premières places de l’Indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International, suivis de la Suède (5ᵉ), des Pays-Bas (8ᵉ) de l’Allemagne (9ᵉ), quand la France se trouvait en 21ᵉ place (sur 180 pays). Mais des disparités extrêmes existent au sein de l’UE. Ainsi, la situation est autrement inquiétante en Hongrie (77ᵉ), en Bulgarie (72ᵉ), en Roumanie (63ᵉ), à Malte (54ᵉ), en Grèce (51ᵉ) ou en Italie (41ᵉ). Pour l’économie européenne dans son ensemble, le coût de la corruption serait d’au moins 120 milliards d’euros par an, selon les «estimations les plus prudentes», note la Commission européenne.

Si l’Europe est collectivement en avance, il reste donc beaucoup à faire, y compris à l’échelle communautaire, juge-t-on à Bruxelles. La Commission a proposé mercredi une refonte du cadre législatif commun de l’Union pour la lutte contre la corruption. Inchangé depuis sa création il y a deux décennies, il est considéré insuffisant aujourd’hui.

Une fragmentation déplorée

Le premier bloc de la directive dévoilée mercredi consiste en une harmonisation des définitions juridiques des différents types de délits de corruption, très «fragmentées» à l’heure actuelle. «Il y a une telle différence entre les Etats membres en termes de définitions et de peines associées, que cela complique les enquêtes transfrontières, en créant des failles dans lesquelles les organisations criminelles s’engouffrent», a résumé Vera Jourova, vice-présidente de la Commission pour les valeurs et la transparence. Parmi ces délits figurent le trafic d’influence, l’abus de fonctions, l’entrave à la justice ou l’enrichissement illicite.

Cette logique d’harmonisation s’applique aussi aux peines associées à ces délits. «Aujourd’hui, les sanctions pour le versement de pots-de-vin peuvent aller, à travers les Etats membres, de 3 mois à 15 ans», a pointé Ylva Johansson, la commissaire européenne chargée des affaires intérieures. La directive vise donc à augmenter les sanctions minimales prévues par la justice des Etats membres. Cela concerne également les entreprises condamnées, auxquelles il pourrait être interdit, dans l’ensemble de l’UE, de toucher certaines aides publiques, ou d’exercer certaines activités commerciales. De la même manière, les circonstances aggravantes sont uniformisées.

Délais minimaux de prescription

La proposition s’attaque par ailleurs à une série d’«obstacles récurrents» dans les enquêtes sur des affaires de corruption, identifiés par la Commission. Les Etats devront prévoir des procédures visant à lever l’immunité (parlementaire par exemple) d’une personne mise en cause. «Aujourd’hui, ces procédures parfois opaques peuvent prendre des années, ce qui rend très difficile de poursuivre l’enquête. Au-delà de celui qui bénéficie de l’immunité, cela empêche souvent, indirectement, les autres individus d’être poursuivis», constate-t-on au sein de la Commission.

Deuxième obstacle, Bruxelles propose d'établir des délais minimaux de prescription. «Dans presque tous les Etats membres, les condamnations pour corruption demeurent très rares, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes haut placées, car les enquêtes sont le plus souvent très complexes et chronophages. Les délais de prescription doivent dès lors laisser suffisamment de temps. Ils varient à l’heure actuelle de 3 ans à 25 ans selon les Etats membres», a expliqué Ylva Johansson.

Dans les prochains mois, le paquet législatif fera l’objet de négociations entre les Etats membres, au sein du Conseil de l’UE, ainsi qu’au Parlement européen.