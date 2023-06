L’activité du secteur privé en zone euro a ralenti plus que prévu en mai

Le secteur privé dans la zone euro a connu en mai sa plus faible croissance depuis trois mois, freinée par un léger ralentissement dans les services et une nette contraction de l’activité manufacturière, selon les données définitives publiées lundi par S&P Global et Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L’indice PMI composite de la zone euro a reculé à 52,8 en mai, son plus bas niveau depuis trois mois, après s'être établi à 54,1 en avril. L’indice est inférieur à l’estimation provisoire de S&P Global, publiée le 23 mai, qui faisait état d’un indice de 53,3. Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l’activité par rapport au mois précédent, tandis qu’un chiffre inférieur à 50 dénote une contraction.

Inférieur à 45

L’indice PMI du secteur des services s’est replié à 55,1 en mai, son plus bas niveau en deux mois, contre 56,2 en avril. L’indice est inférieur à l’estimation initiale de 55,9 publiée le 23 mai. L’indice PMI du secteur manufacturier de la zone euro s’est pour sa part établi à 44,8 en mai, son plus bas niveau depuis trois ans, contre 45,8 en avril.

«Les dernières données sur les prix n’augurent quant à elles rien de bon pour l'évolution prochaine de la politique monétaire dans la zone euro», précise Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank. «Les taux d’inflation officiels risquent de repartir à la hausse, après les replis inattendus observés récemment en France, en Espagne et en Allemagne», ajoute-t-il.

