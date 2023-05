L’accord sur les grains ukrainiens tient à un fil

L’accord d’exportation de la mer Noire, qui permet aux navires transportant des matières premières agricoles d’exporter la production ukrainienne, pourrait ne pas être renouvelé. La Russie doit décider mercredi 18 mai si elle accepte de prolonger de nouveau l’accord de 60 jours, or le pays estime que ses propres exportations sont soumises à des blocages invalidant l’accord.

Soutien aux exportations

Dans le cadre de l’accord, les Nations unies s’étaient engagées à aider Moscou à exporter ses produits agricoles pendant trois ans. Bien que les exportations agricoles russes (aliments et engrais) ne soient pas sanctionnées, Moscou affirme que les restrictions en matière de paiement, de logistique et d’accès à l’assurance ont limité ses exportations. Ce, alors que le pays devrait vendre des volumes record de céréales sur les marchés mondiaux cette année, et que ses exportations d’engrais ont retrouvé leurs niveaux d’avant-guerre.

La Russie exige que la Banque agricole russe soit réintégrée dans le système Swift, que les restrictions d’importations de matériel agricole soient levées, comme certaines restrictions sur les paiements, la logistique et l’assurance pesant sur certains acteurs du secteur.

L’Ukraine a prévenu, de son côté, qu’il ne serait pas possible d’atteindre ses objectifs d’exportations (44 millions de tonnes pour cette année) sans le corridor d’exportation -d’autant que des pays européens ont bloqué le transfert de produits agricoles ukrainiens sur leurs sols. 30 millions de tonnes de denrées alimentaires ont pu être exportées d’Ukraine dans le cadre de l’accord, mis en place en juillet 2022.

Les marchés ne s’inquiètent pas des menaces russes. Le blé perdait 1,3% depuis le début de la semaine, à 652 dollars du boisseau, contre -2,9% pour le maïs, à 575 dollars. Des récoltes meilleures que prévu font peser le risque d’une surabondance d’offre.

