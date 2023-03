La Zambie appelle la Chine à avancer sur la restructuration de sa dette

Le ministre des finances de la Zambie a averti que les retards pris dans la restructuration de la dette du pays freinaient son économie, a rapporté le Financial Times lundi. Le ministre a aussi rejeté l’appel lancé par la Chine à la Banque mondiale et à d’autres prêteurs multilatéraux pour qu’ils se joignent à la restructuration. Environ 13 milliards de dollars de dette extérieure sont concernés, dont 6 milliards dus à la Chine. Les créanciers internationaux sont de plus en plus frustrés par ce qu’ils considèrent comme une stratégie dilatoire de la Chine, qui fait pour sa part valoir que les institutions multilatérales devraient également être tenues d’accepter les restructurations de la dette qui leur est due.