La Turquie peut changer de trajectoire économique

La Turquie sera le centre du monde, le temps d’un weekend, pour de nombreux investisseurs. Ce dimanche 14 mai, les électeurs turcs sont appelés aux urnes pour choisir leurs députés et leur président pour les cinq prochaines années. Vingt ans après son arrivée au pouvoir, et l’année du centenaire de la République turque, Recep Tayyip Erdogan est plus que jamais en difficultés trois mois après les séismes qui ont secoué le Sud-Est de la Turquie. Mais c’est surtout l’état de l’économie, avec une inflation proche de 45% en rythme annuel (après avoir atteint plus de 80% fin 2022) et un déficit du compte courant qui ne cesse de se creuser, qui pourrait faire pencher la balance.

«La débâcle économique s’est surtout vue avec la chute de la livre, consécutive aux baisses de taux de la banque centrale et avec la forte inflation, qui rendent la situation aujourd’hui intenable», souligne Deniz Ünal, économiste spécialiste des émergents au CEPII. Et la détérioration de la balance courante montre à quel point la politique peu orthodoxe de croissance à crédit et par les exportations à bas coûts, voulue par l’actuel président, n’a pas eu les effets escomptés. Les investisseurs espèrent une alternance, face à un pouvoir devenu de plus en plus autocratique qui affecte la gouvernance du pays, ou tout du moins un changement radical de politique économique.

Les sondages donnent un avantage à la coalition d’opposition (La Table des Six), composée de partis de gauche modérée et de droite conservatrice, et menée par Kemal Kilicdaroglu. «L’opposition fait la course en tête, mais toujours dans la marge d’erreur et avec un nombre d’indécis de 10 à 15%», constate Irina Topa-Serry, économiste senior marchés émergents chez Axa IM. Et le parlement risque d’être très éclaté avec un score serré et un parti kurde - opposé à l’AKP d’Erdogan mais ne faisant pas partie de l’opposition - qui pourrait jouer les arbitres.

Les élections législatives sont à un seul tour à la proportionnelle. Le résultat dimanche pourrait peser dans la balance en cas de deuxième tour à la présidentielle, le 28 mai, ce qui est probable en raison de la présence de plusieurs candidats. Même si l’électorat est très polarisé entre pro et anti-Erdogan, il est peu probable qu’ils souhaitent une cohabitation entre un président et un parlement dans deux camps opposés, au vu du contexte économique actuel.

Ajustement monétaire

«L’un des paris de l’opposition est que les investisseurs vont de nouveau se tourner vers la Turquie», affirme Sinan Ülgen, fondateur et partner d’Istanbul Economics. De quoi amortir le coût d’une politique monétaire de lutte contre l’inflation qui est nécessaire. «Le candidat d’opposition promet un ajustement rapide et un modèle économique plus stable pour s’assurer un retour des investisseurs étrangers», relève Irina Topa-Serry qui estime toutefois qu’une hausse rapide et forte des taux est la solution la plus facile, mais le programme économique de la coalition reste flou. «Le seul vrai point commun des partis d’opposition est de faire tomber Recep Tayyip Erdogan et de revenir à un régime parlementaire», poursuit l’économiste.

En 2017, l’actuel président a renforcé ses pouvoirs en dotant la Turquie d’un régime politique présidentiel avec une concentration forte des pouvoirs. Les investisseurs attendent ce retour à une politique économique conventionnelle avec comme premier objectif de stabiliser la dynamique inflationniste en relevant fortement les taux. «L’opposition a convenu d’une série de réformes visant à réduire rapidement l’inflation et à reconstituer les réserves de devises étrangères, relève Kieran Curtis, responsable dette émergente en devise locale chez abrdn. Les taux d’intérêt augmenteraient fortement, passant des 8,5% aujourd’hui à 30%-40%, voire davantage. La banque centrale cesserait également de vendre des réserves pour défendre la livre turque (et pourrait même commencer à acheter des devises étrangères), ce qui signifie que la livre s’affaiblirait probablement davantage. Tout cela nuirait à l'économie à court terme et déclencherait potentiellement une récession.»

Sinan Ülgen ajoute que le retour de la confiance des marchés et des milieux d’affaires passera aussi par des choix forts au ministère des finances et au Trésor ainsi qu’au niveau du régulateur bancaire comme à la banque centrale, qui permettront d’apporter de la crédibilité à la nouvelle politique économique.

L’ajustement pourrait aussi passer par celui de la devise. «L’intérêt des investisseurs pour la Turquie est très marqué, mais cela ne pourra se faire qu’après une phase d’ajustement des taux, mais aussi de la livre turque», précise l’économiste d’Axa IM pour qui les investisseurs reviendront d’autant plus facilement que le marché sera apte à refléter les vraies conditions monétaires dans le pays.

L’hypothèse d’un nouveau mandat Erdogan

Une nouvelle victoire de Recep Tayyip Erdogan ne peut toutefois pas être exclue. «Il aura plus de mal, mais il devra aussi agir, car il ne pourra tenir encore longtemps sa politique économique actuelle», souligne Irina Topa-Serry.

Pour l’heure, celui-ci est resté très flou sur les aspects économiques, mais une forte dévaluation est probable. «Les perspectives de politique économique seraient moins certaines. La trajectoire des réserves de change suggère que quelque chose doit changer rapidement. Les rumeurs ont abondé sur le retour potentiel de l’un des anciens principaux décideurs économiques, soit Lutfi Elvan ou Mehmet Simsek. Si cela se produisait, cela signalerait en effet un passage à des politiques économiques plus orthodoxes», ajoute Kieran Curtis, sans pour autant évacuer totalement un statu quo dans sa politique économique. Deniz Ünal se dit aussi très pessimiste pour le pays en cas de victoire de l’actuel président. «Il n’y a aucune raison que la politique soit changée. Pour cela, il faudrait un changement d’équipe, pour une moins inféodée. On devrait donc continuer à colmater un navire qui fuit de partout, sans personnel naviguant compétent. Avec le risque pour l’économie turque de s’enfoncer davantage.»

Sur les marchés, la devise turque a continué de se déprécier face au dollar depuis début mars passant de 18,80 livres pour un dollar à 19,50 livres. Plus que la perspective, cette baisse reflète davantage les mauvais fondamentaux de l’économie et la détérioration de la balance courante.

A lire aussi: