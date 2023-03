La semaine prochaine, le marché scrutera l’inflation US et une pluie de résultats en France

Les marchés analyseront la semaine prochaine de nombreux résultats d’entreprises en Europe ainsi qu’une série d’indicateurs économiques qui pourraient influer sur les prochaines décisions de politique monétaire.

L’indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis sera examiné de près, mardi. Les analystes d’Oddo BHF anticipent une nouvelle décrue du taux annuel d’inflation à 6,2% en janvier, contre 6,5% en décembre. En revanche l’indice des prix pourrait repartir à la hausse en glissement mensuel en raison d’un rebond des prix de l’essence en janvier.

Même si la désinflation est enclenchée dans un certain nombre de secteurs, «pour plus de la moitié de l’indice des prix à la consommation, la désinflation reste à venir», souligne Oddo BHF.

D’autres indicateurs seront scrutés afin de savoir dans quelle mesure l'économie américaine résiste face à ces tensions inflationnistes et à la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale (Fed). Les ventes de détail et les stocks des entreprises seront publiés mercredi, avant les prix à la production et les mises en chantier jeudi.

En Europe, les investisseurs guetteront mardi la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au quatrième trimestre. En première lecture, la croissance de l'économie européenne était ressortie à 0,1% au dernier trimestre après 0,3% au trimestre précédent. Au Royaume-Uni, le taux de chômage et l’inflation de janvier seront surveillés alors que le pays a évité de justesse une récession technique au quatrième trimestre.

«Après l’excellent rapport sur l’emploi américain [de janvier, ndlr], le marché se range à notre opinion selon laquelle l'économie mondiale sera résistante au cours des prochains mois et trimestres. Dans l’ensemble, il s’agit d’une bonne nouvelle, mais cela crée également des risques de hausse de l’inflation et renforce l’idée que les taux resteront élevés pendant plus longtemps», indiquent les analystes d’UBS Asset Management.

Les résultats du CAC 40 s’enchaînent

Les interventions de plusieurs membres de la Fed et de la Banque centrale européenne (BCE) pourraient fournir des indications sur l'évolution future des taux d’intérêt. La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, et le président de la Fed de New York, John Williams, s’exprimeront lundi soir lors de deux événements distincts. Mercredi, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, interviendra devant le Parlement européen pour le rapport annuel 2021 de la banque centrale.

Les résultats d’entreprises seront nettement moins nombreux aux Etats-Unis la semaine prochaine, en revanche les publications s’accéléreront en Europe, et particulièrement en France. Au sein du CAC 40, Kering, Hermès, Schneider Electric, Renault, Michelin, Airbus, Safran mais aussi Air Liquide passeront au révélateur. Dans le SBF 120, Ubisoft, Imerys, FDJ, Nexans, GTT ou encore Valneva dévoileront leurs chiffres.

Les investisseurs suivront également les résultats d’EDF, vendredi, en plein bras de fer autour de l’avenir de l'électricien public. Alors que le gouvernement a annoncé le succès de son offre publique d’achat simplifiée permettant à l’Etat de monter 100% du capital d’EDF, les députés ont adopté jeudi une proposition de loi de nationalisation destinée à empêcher un démantèlement du groupe.