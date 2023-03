La réouverture chinoise soutiendra l’inflation européenne

La réouverture de la Chine est à double tranchant. La levée des mesures sanitaires devrait mettre fin aux dernières tensions sur les chaînes d’approvisionnement mais cette réouverture mettra le prix des matières premières sous pression.

L’énergie est la première concernée. La demande proviendrait à la fois d’un retour du tourisme, mais aussi d’un rebond de l’activité, qui soutiendra la demande en pétrole et en gaz. Les effets de base seront limités sur le brut, premier contributeur à l’inflation énergétique, dont le prix moyen était de 100 dollars l’an dernier (contre 83 dollars en janvier 2023). «Les évolutions des cours du pétrole se transmettent quasi immédiatement aux prix des carburants, rappelle Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l’Insee. A l’inverse, les prix du gaz et de l’électricité sont, pour les ménages, en partie plafonnés par les boucliers tarifaires». La durée pendant laquelle les cours resteront élevés sera donc essentielle : «pour les entreprises, cela dépend des modalités et du calendrier de leurs contrats de fourniture, qui, au fur et à mesure qu’ils sont renégociés, peuvent continuer à être une source potentielle d’inflation», ajoute le statisticien. Une hausse des prix serait plus modérée mais plus résistante, davantage liée à la diffusion continue des prix au reste du panier qu’à des cours volatils.

A la hausse des prix de l’énergie s’ajoute la demande accrue en métaux industriels, dont la Chine représente 60% de la consommation mondiale. Le ralentissement de son économie a pesé l’an dernier : le sous-indice Bloomberg des métaux industriels affiche une performance négative depuis janvier 2022 (-2,5%), tandis que les indices de l’énergie ou de l’alimentation sont positifs (+14% chacun). Depuis début novembre toutefois, les cours des métaux ont progressé de 18%, grâce aux mesures de soutien à l’immobilier, puis à la réouverture. Une poursuite de la hausse, à mesure que se matérialise la reprise de l’activité en mars ou avril, n’est donc pas à exclure.

Durée de transmission

Les répercussions sur les prix en Europe se transmettront par deux canaux : la production de biens industriels, et les produits importés. Une hausse des prix des métaux industriels met du temps à se transmettre aux prix finaux, six à neuf mois, et elle ne se transmet que partiellement. L’impact ne se limite toutefois pas nécessairement aux biens manufacturés. Ainsi, la hausse des prix de l’alimentation est liée au renchérissement des matières premières agricoles, mais aussi de l’emballage, du transport, ou de l’énergie. L’importance de la hausse est aussi un facteur essentiel. «Lorsque la hausse du prix des intrants est modérée, les entreprises vont avoir tendance à rogner leurs marges et laisser le prix au consommateur inchangé. A l’inverse, un mouvement important et/ou durable des coûts va mener à des ajustements de ces prix», explique un prévisionniste. Les entreprises pourraient se voir forcer la main : la situation de trésorerie s’est dégradée par rapport à 2022, tandis que les besoins en fonds de roulement se sont accrus. Par ailleurs, les marges ont commencé à s’éroder, limitant l’absorption possible de ces hausses.

Deux éléments pourraient limiter ces hausses de prix. Le ralentissement économique mondial, d’une part, qui pèserait sur la demande ; et le raffermissement de l’euro face au dollar, devise dans laquelle se négocient l’essentiel des matières premières.

Reste que la réouverture chinoise pourrait constituer un nouveau heurt sur les coûts des intrants difficile à intégrer. «Les chocs de ces dernières années ont mis à l’épreuve les modèles économétriques, et il est devenu difficile de quantifier l’impact de mouvements brusques et importants sur les prix à la consommation», déplore Julien Pouget. Les banques centrales en sont conscientes. La BCE a rappelé que la réouverture chinoise constituait l’un des principaux risques à la hausse pour la dynamique des prix européens, qu’elle quantifierait lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. Rendez-vous le 16 mars.