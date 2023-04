La réforme européenne «antiblanchiment» entre dans sa dernière ligne droite

A un peu plus d’un an des élections européennes, les colégislateurs de l’Union européenne (UE) doivent choisir avec soin les quelques dossiers législatifs qu’ils souhaitent faire aboutir d’ici à la fin du mandat du Parlement et de la Commission. Sauf surprise, le paquet «antiblanchiment» présenté en juillet 2021 par l’exécutif communautaire devrait faire partie de ces heureux élus. Lundi, le Parlement européen a adopté sa position commune sur ce projet phare de la Commission von der Leyen. Les ultimes négociations, en trilogue, avec le Conseil de l’UE – qui avait fait de même en décembre dernier – pourront donc s’ouvrir en mai.

Lors de ces trilogues, les eurodéputés pousseront en faveur d’un renforcement des compétences de l’Amla, la future agence européenne antiblanchiment introduite par la réforme. Selon le texte, le nouveau gendarme, dont la création est attendue pour 2026, serait en effet chargé de superviser directement 40 entités parmi les plus «à risque» au sein du secteur financier européen (contre 12 dans la proposition initiale de la Commission). Les fournisseurs de crypto-actifs pourraient notamment figurer dans cette liste.

Superviser les superviseurs

L’essentiel de la valeur ajoutée de l’agence devrait néanmoins résider dans son rôle de «supervision indirecte» ou, dit autrement, de «supervision des superviseurs». L’Amla sera chargée, non seulement de développer la coopération entre les cellules nationales de renseignement financier des Vingt-Sept, mais également de veiller à ce que les autorités de surveillance nationale fassent correctement appliquer les standards de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment. La réforme vise plus globalement à combler le trou, parfois béant, entre des règles de transparence et de due diligence strictes sur le papier, mais mises en œuvre de manière très hétérogène en fonction des pays. Dispersées dans plusieurs directives, lesquelles ont été transposées par les Etats avec plus ou moins de rigueur, celles-ci seront ainsi réunies dans un «règlement uniforme (single rulebook)».

Et la liste des «entités obligées», premières cibles de ces règles (services financiers, marché de l’art, notaires, agents immobiliers…) devrait par ailleurs être étendue aux «promoteurs immobiliers, aux clubs de football professionnel de haut niveau, agents sportifs, gérants d’actifs et de patrimoine et aux marchands de biens de luxe». En règle générale, le Parlement cherche à gonfler l’ambition du projet : les eurodéputés sont partisans d’une interdiction des transactions effectuées avec de l’argent liquide au-dessus de 7.000 euros, contre 10.000 dans la proposition de la Commission ainsi que dans la version du Conseil.

La proposition la plus originale émise par les parlementaires consiste en un renforcement radical du système de l’UE censé contraindre les Etats membres à identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés et entités juridiques immatriculées sur leur territoire. Ces derniers mois, la délicate mise en œuvre des sanctions de l’Union contre la Russie a mis en lumière les failles de ce «registre central des bénéficiaires effectifs», les autorités européennes ayant souvent éprouvé les plus grandes difficultés à établir un lien entre des entreprises, maisons ou yacht, et des oligarques parfois dissimulés derrière une cascade de sociétés écrans.