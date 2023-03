La mise en Bourse de Ionos à Francfort sera un test pour le marché européen

L’introduction en Bourse (IPO) à Francfort du spécialiste de l’hébergement de sites web Ionos est désormais sur les rails. Après une annonce préliminaire en septembre 2022 suivie d’une déclaration d’intention publiée voici dix jours, ses deux actionnaires actuels, le fournisseur allemand d’accès à internet United Internetet le groupe américain de capital-investissement Warburg Pincus, ont annoncé vendredi dans un communiqué leur décision de céder 15% de leur participation respective dans une fourchette indicative de prix comprise entre 18,50 et 22,50 euros par action nominative. United Internet détient à l’heure actuelle 75,1% du capital de Ionos, le solde étant aux mains de son partenaire financier.

La taille globale de ce placement «atteindra 543 millions d’euros en cas d’exercice complet de l’option de surallocation», précise le communiqué. Coordonnée par JPMorgan, Deutsche Bank, Berenberg et BNP Paribas, l’offre sera ouverte du 30 janvier au 7 février en vue d’une première cotation le jour suivant, sous réserve de l’aval de l’autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin). En haut de fourchette, la valorisation initiale de Ionos s’élèverait à 3,15 milliards d’euros, un niveau nettement inférieur à l’objectif de 5 milliards d’euros auparavant envisagé par ses propriétaires, selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg,

En incluant sa dette nette de 1,2 milliard d’euros provenant d’un prêt accordé parson principal actionnaire, la valeur d’entreprise de Ionos ressortirait à 11,5 fois son excédent brut d’exploitation (Ebitda) estimé pour 2023, contre 14,5 pour son concurrent Godaddy, coté sur le NYSE. La désaffection du marché boursier pour les valeurs technologiques a sans doute accentué la décote exigée par les futurs investisseurs. Cette désaffection n’a d’ailleurs pas épargné United Internet qui a vu sa capitalisation boursière fondre de 35,5% à 4,2 milliards d’euros sur les 12 derniers mois.

Plus de 6 millions de clients dans 18 pays

Ionos a plus de 6 millions de clients, en majorité des TPE et des PME, répartis dans 18 pays en Europe et en Amérique du Nord. En plus de son métier historique d’hébergement de sites web et de gestion de noms de domaines qui lui procure des revenus récurrents, il développe des solutions d’infrastructures cloud (informatique dématérialisée) qui représentaient en 2021 environ 10% d’un chiffre d’affaires consolidé de 1,1 milliard d’euros. Sur ce segment de marché, il est en concurrence avec le français OVH ou l’américain Digitalocean.

Le groupe table sur une croissance de 15% à 18% de son chiffre d’affaires sur l’exercice 2022, accompagné d’une marge brute d’exploitation ajustée inférieure à celle de 32,2% dégagée l’année précédente «en raison de dépenses d’investissement supplémentaires dans la marque Ionos», a-t-il souligné. Avec des investissements industriels stables qui représentent en moyenne 8% de son chiffre d’affaires, le taux de conversion de son flux de trésorerie atteint près de 90% de son excédent brut d’exploitation.

«Les commentaires positifs que nous avons reçus de nombreux investisseurs augmentent notre conviction que cette introduction en Bourse renforcera notre trajectoire de croissance», a déclaré Achim Weiss, président du directoire de Ionos. Le succès de cette IPO, la plus importante en Europe depuis celle de Porsche à l’automne dernier, pourrait également contribuer à relancer les nouvelles cotations d’entreprises dans la région.