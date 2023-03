La Macédoine du Nord annule in-extremis une émission obligataire

La Macédoine du Nord a annulé mercredi dernier une émission obligataire en euros dont le prix avait été fixé une semaine plus tôt. Un nouveau placement sera organisé ultérieurement après la désignation d’un nouveau ministre de la Justice, selon Bloomberg. Alors que le premier ministre Dimitar Kovaceski cherche cherche à garantir le soutien d’un nouveau partenaire minoritaire dans sa coalition, ce pays des Balkans est en plein remaniement ministériel. Mercredi 8 février, la Macédoine a placé sa première émission obligataire en euros en deux ans. D’un montant de 600 millions à quatre ans, elle offrait un rendement de 6,5% (spread de 349 points de base). Les investisseurs seront sondés plus tard pour la nouvelle émission qui devait servir à rembourser de la dette existante (450 millions d’euros en juillet) et financer un déficit public de 4,6%.