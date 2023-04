La livre sterling profite de la résistance de l'économie britannique

La livre retrouve des couleurs. La devise britannique a enregistré la meilleure performance des monnaies du G10 au cours du mois de mars avec une appréciation de 2,7% jusqu’à 1,239 face au dollar, un plus haut depuis janvier. Avant de commencer avril en touchant un plus haut depuis juin dernier, à 1,249.

L’explication tient d’abord dans la résistance de l’économie britannique. Les investisseurs estiment en effet que l’activité peut absorber davantage de hausses de taux, poussant le différentiel de taux avec le reste des banques centrales développées en faveur de la livre. «Le PIB a bien rebondi en janvier, suggérant que la dynamique sous-jacente de l'économie britannique était plus forte que ce que l’on attendait généralement», écrit Dirk Schumacher, responsable de la recherche macro européenne chez Natixis. «Une récession pure et simple semble désormais improbable.» Le marché parie donc désormais sur une nouvelle hausse de la Banque d’Angleterre (BoE) de 25 points de base (pb) dès sa prochaine réunion, le 11 mai.

A lire aussi:

Taux directeurs

La politique monétaire constitue un deuxième élément de réponse. Même le gouverneur de la Banque d’Australie s’est étonné, cette semaine, que la transmission des taux soit bien plus faible au Royaume-Uni que dans d’autres économies. L’endettement du secteur privé est ainsi plus faible qu’ailleurs (moins de 200% du revenu pour les groupes non financiers, contre 300% pour les groupes norvégiens, par exemple). Surtout, 15 mois après les premières hausses de taux, les coûts d’emprunts immobiliers n’ont progressé que de 60 pb, contre plus de 200 pb pour la Norvège ou l’Australie. Les taux réels ont donc encore de la marge de progression.

Une amélioration du compte courant grâce à la baisse des prix du gaz (à -2,5 milliards de livres) a aussi soutenu la devise. Le compte courant pourrait continuer à progresser : les investissements britanniques à l’étranger sont concentrés dans les secteurs de l’énergie, et une «rapatriation» des profits vers la livre (pour le versement de dividendes, par exemple) pousserait la monnaie à la hausse.

«Concernant les dernières données (signalant la résistance de l’économie, ndlr), la plupart des bonnes nouvelles sont maintenant dans les prix. (…) Cela dit, à moyen terme, la relation qui semble la plus favorable à la livre, face au dollar, est celle des différentiels de taux réels», affirment les stratèges de Deutsche Bank, qui voient la livre trop bon marché face au dollar depuis près d’un an.

A l’inverse, la devise britannique se maintiendrait face à l’euro, la paire euro/livre devant osciller autour de 0,89 selon le Panel Taux de L’Agefi. Comme la BoE, la Banque centrale européenne n’est pas à la fin de son cycle de hausse de taux.

Saisonnalité

Enfin, le marché demeure à la vente sur la livre, même si le dépassement du niveau technique de 1,25 dollar par livre à trois reprises, la semaine dernière, a sans doute provoqué des débouclages de positions. Les volumes des positions vendeuses non commerciales demeurent 12% supérieures aux positions acheteuses.

Ce mois-ci, un dernier élément pourrait venir soutenir la devise britannique. Les stratégistes de JPMorgan rappellent que la livre affiche les meilleurs rendements corrigés du risque parmi les devises des pays du G10, chaque avril depuis 2010. Reste à voir si la corrélation se vérifiera en 2023. «La saisonnalité peut facilement être dépassée par les développements macroéconomiques», préviennent toutefois les stratégistes.