La hausse des taux va continuer de guider les marchés

Les investisseurs qui ont vu dans la reconstitution des rendements, après des années de taux bas, une opportunité de revenir sur les obligations souveraines, notamment américaines, ont peut-être été trop optimistes. La hausse des taux, qui a un impact négatif sur la valeur des obligations, et sur les caractéristiques d’actifs refuges de cet actif, ne semble pas terminée.

Les stratégistes taux de Société générale CIB notent que les taux atteignent généralement leur pic trois mois avant que le taux terminal soit atteint pour la Fed. Le marché le voit en mars 2023 autour de 4,75%. Puis la première baisse des Fed funds intervient en moyenne 12 mois après le pic. «Le moment où les rendements culmineront dépendra des attentes en matière de taux terminaux, de la l’intensité attendue du ralentissement économique (ou de la récession) à venir et dans quelle mesure cela contribuera à faire baisser l’inflation», soulignent ces derniers. Or l’inflation pourrait rester à un niveau élevé malgré la récession qui se profile, de quoi pousser davantage le resserrement monétaire et remettre en cause les anticipations sur les taux.

«Nous ne voyons pas les banques réduire leurs taux comme elles le font généralement dans les récessions en raison de l’inflation persistante», expliquent les stratégistes du BlackRock Investment Institute. L’épisode récent sur le marché britannique avec l’envolée des rendements des emprunts d’Etat, les Gilts, et la chute de la livre, après l’annonce d’un budget non financé, est également une alerte pour le marché. « Nous prévoyons par ailleurs que les investisseurs exigeront davantage de compensation pour le risque de détention obligations d'État dans un contexte d’endettement élevé », estiment-ils, ajoutant que «la forte inflation et la hausse des taux pourraient rompre le fragile équilibre dans lequel les investisseurs toléraient l’augmentation de l’endettement et renonçaient à une prime de terme plus élevée. Le Royaume-Uni en offre un aperçu.» Or les mouvements de la courbe des rendements des Bunds allemands et des bons du Trésor américain ne montrent pas pour le moment une prime de terme plus élevée.

Par ailleurs, les obligations ne joueraient plus leur rôle de couverture face au risque de récession, induit par la politique monétaire. «Les rendements des emprunts d’Etat demeurent orientés à la hausse et la diversification qu’ils offraient en cas de récession n’est plus d’actualité», jugent ces stratégistes qui sous-pondèrent la classe d’actifs.