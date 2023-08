La France profite de la baisse de l’énergie pour améliorer sa balance commerciale

Moins d’énergies achetées, et plus de moyens de transports vendus. La balance commerciale de la France s’améliore, mais reste négative de 54,4 milliards d’euros pour le premier semestre 2023, selon les chiffres publiés par les douanes ce mardi 8 août. Les deux semestres précédents étaient ressortis consécutivement à -74 milliards puis à -89,3 milliards d’euros. Néanmoins, le premier semestre 2023 reste bien au-dessus de la moyenne d’environ 35 milliards d’euros de ces dix dernières années.

L’Hexagone bénéficie avant tout d’un reflux du coût des importations d’énergie, qui avaient été tirées en 2022 par les prix et parfois les volumes. Par rapport au semestre précédent, les importations de pétrole raffiné ont baissé de 25%, celles des hydrocarbures de 32%, et celles d’électricité de 83%. Au total, les importants d’énergie ont chuté de 39% d’un semestre à l’autre. Dans le reste du tableau, on observe également une décrue des importations de produits textiles, qui sont en recul de 3,6%, mais aussi de produits chimiques avec -13,2%, et d’équipements informatiques, électroniques et optiques avec -4,4%.

Ces bons chiffres sont compensés par la compétitivité étrangère dans certains secteurs comme l’automobile, dont le coût des importations a bondi de 30% en un an et demi. Les Français ont été friands de voitures électriques et hybrides étrangères, provenant principalement de Corée du Sud et d’Espagne. Depuis 2021, ils achètent également de plus en plus d’équipements électriques et ménagers produits hors de leurs frontières, les importations sur ce segment ayant progressé de 15%.

Seul grand pays européen à voir ses exportations progresser sur trois mois

Sur le front des exportations, la France a profité de la progression des ventes à l’international d’avions, de satellites et de voitures. La construction aéronautique et spatiale, tirée par la vente d’avions à la Chine et au Qatar, ainsi qu’au lancement de plusieurs satellites, a progressé de 11%. Les exportations de voitures ont, elles, augmenté de 8%. Toutefois, le solde automobile s’est dégradé de 300 millions d’euros. Du côté de l’industrie navale, les chiffres semestriels ont été sauvés grâce à la livraison au deuxième trimestre d’un paquebot, qui a maintenu le solde à +1 milliard. Les exportations sont tout de même en baisse de 29% par rapport à la deuxième partie de 2022.

Les performances commerciales à l’étranger de ces trois secteurs ont largement contribué au rebond de 0,5% de la croissance du PIB de la France au deuxième trimestre. Le commerce extérieur a contribué à hauteur de 0,7 point de pourcentage à la croissance du PIB, alors que la demande intérieure et la variation des stocks ont chacun eu un effet négatif de 0,1 point. Mais les livraisons de biens manufacturiers du secteur des transports pourraient ralentir un peu au troisième trimestre, certaines ventes étant conjoncturelles.

La France a notamment été le seul grand pays de l’Union européenne à enregistrer une croissance de ses exportations au deuxième trimestre, à +1,1%. Elles ont baissé de 1,6% en Allemagne, de 1,9% en Italie, et de 9,1% en Espagne. Avec des importations quasi-stables et une croissance dynamique que sur la même période, la France a continué d’améliorer sa balance commerciale rapportée au PIB entre avril et juin, quand ses voisins ont vu la leur se dégrader. Toutefois, la France affiche toujours un déficit de 4,6% de son PIB, quand l’Allemagne est à 4% et l’Italie repassée au-dessus de 0%.