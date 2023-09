La dette mondiale atteint un record de 307.000 milliards de dollars

Dans le contexte actuel de renchérissement des coûts de financement, le nouveau record atteint par la dette mondiale a de quoi inquiéter. A fin juin, elle s’élevait à un plus haut absolu de 307.000 milliards de dollars, selon le dernier rapport trimestriel de l’Institute of International Finance (IIF). «La dette mondiale s’est alourdie d’environ 10.000 milliards de dollars au premier semestre 2023 (…), soit 100.000 milliards de dollars de plus qu’il y a dix ans».

L’accroissement cette année provient à 80% des pays développés (+8.000 milliards, à 207.000 milliards), avec les plus importantes progressions aux Etats-Unis, au Japon, au Royaume-Uni et en France. Dans les pays émergents (+4.000 milliards, à 100.000 milliards), la hausse provient principalement de Chine, d’Inde et du Brésil.

Les experts de l’IIF notent que cette augmentation est avant tout due aux acteurs publics et aux banques, alors que l’accès au crédit est devenu plus contraint à la fois pour les entreprises et les ménages. «Les vents contraires macroéconomiques dominants, notamment le resserrement des conditions de financement, ont conduit à un ralentissement marqué de l’expansion du crédit bancaire aux ménages et aux entreprises non-financières», indique l’IIF dans son communiqué.

Leurs dettes se sont accrues d’un peu plus de 1.000 milliards respectivement dans les pays développés et sont restées quasiment stables dans les émergents, pour un total de 57.700 milliards pour les ménages et de 90.200 milliards pour les entreprises (48,2% de la dette mondiale) dans le monde. La dette des gouvernements et des institutions financières a augmenté de 3.000 milliards et de 4.000 milliards environ, respectivement.

Dette des ménages gérable

Si le ratio dette des ménages par rapport au produit intérieur brut (PIB) dans les marchés émergents reste au-dessus des niveaux d’avant la pandémie, en grande partie à cause de la Chine, de la Corée et de la Thaïlande, le taux d’endettement des ménages dans les pays matures est tombé à son plus bas niveau depuis deux décennies au premier semestre 2023, ce qui rend ce fardeau largement gérable, selon les experts de l’IIF. «Si les pressions inflationnistes persistent sur les marchés matures, la santé des bilans des ménages, en particulier aux États-Unis, fournira une protection contre une nouvelle hausse des taux», estiment-ils.

Le rapport note néanmoins que les entreprises, notamment aux États-Unis, ont profité de l’expansion continue des marchés du crédit privé. «Cela a offert un tampon aux entreprises qui ont été confrontées à davantage des conditions plus strictes sur les prêts bancaires suite aux tensions sur les banques régionales américaines plus tôt cette année», relève l’IIF.

La hausse de la dette mondiale s’accompagne en outre d’une augmentation du ratio de dette sur PIB après sept trimestres de baisse. «Après sept trimestres consécutifs de baisse, le ratio dette mondiale/PIB a repris sa trajectoire ascendante au cours des deux premiers trimestres de cette année. Celui-ci oscille désormais autour de 336%, contre 334% au quatrième trimestre 2022. La hausse soudaine de l’inflation a été le principal facteur à l’origine de la forte baisse du taux d’endettement au cours des deux dernières années. Alors que les pressions sur les salaires et les prix se modèrent (même si on ne s’attend pas à ce qu’ils reviennent aux niveaux cibles des banques centrales), nous prévoyons que le taux d’endettement mondial dépassera 337% d’ici la fin de l’année», prédit l’IIF. Ce ratio avait dépassé 360% mi-2021.

