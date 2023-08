La croissance des pays de l’OCDE ralentit au deuxième trimestre

A première vue, le rythme de croissance trimestriel des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) semble bloqué dans une fourchette comprise entre 0,2 et 0,5% depuis le début de l’année 2022. Mais la situation se révèle bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Au deuxième trimestre 2023, la première estimation du secrétariat de l’OCDE fait état d’une croissance trimestrielle de 0,4% pour la zone, en très léger déclin par rapport à celle de 0,5% observée au premier trimestre. Mais, selon les économistes de l’Organisation, cette stabilité apparente reflète «une situation contrastée» entre les pays du G7, regroupant l’Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Si ces 7 pays, pris dans leur ensemble, affichent une croissance trimestrielle de 0,5%, en légère accélération par rapport aux 0,4% du trimestre précédent, tous ne sont pas logés à la même enseigne.

Le G7 avance en marche dispersée

Ainsi, la croissance a accéléré ce dernier trimestre au Japon, à 1,5% contre 0,1% les trois mois précédents, et en France, avec une croissance de 0,5% entre mars et juin, contre 0,1% pendant les trois premiers mois de l’année. Ces deux pays ont profité d’un redémarrage des exportations nettes qui ont plus que compensé la baisse de la consommation privée.

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’activité a aussi accéléré, plus modestement cependant, passant respectivement de 0,5% et 0,1% au premier trimestre à 0,6 % et 0,2 % au deuxième. Au Royaume-Uni, c’est avant tout la consommation privée qui a contribué à la croissance. Ce poste a aussi soutenu l’activité américaine, mais dans une moindre mesure qu’au premier trimestre, cette baisse ayant été compensée par un rebond de l’investissement, en croissance de 1,4% le dernier trimestre, contre 0,1 au premier trimestre de l’année.

Le dernier sous-groupe du G7 est constitué de l’Italie, avec une croissance trimestrielle négative de -0,3%, à cause d’un repli de la demande intérieure, du Canada, qui voit son activité croître de seulement 0,3% contre 0,8% au premier trimestre, et de l’Allemagne, qui stagne après une contraction les deux trimestres précédents.

Dans le G7, le PIB a dépassé son niveau pré-Covid de 4 % et pour l’ensemble de la zone OCDE, le PIB a dépassé de 5,1 % son niveau d’avant la pandémie au deuxième trimestre 2023, « bien qu’au Royaume-Uni le PIB soit resté légèrement inférieur à son niveau prépandémique », soulignent les économistes. Une épine dans le pied des 7 pays des plus riches de la planète.