La croissance atteint 0,1% en zone euro au quatrième trimestre

L’économie de la zone euro a enregistré une croissance inattendue au quatrième trimestre, de 0,1% en rythme trimestriel et 1,9% en rythme annuel selon les estimations du PIB publiées mardi par Eurostat, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une contraction de 0,1% et une expansion de 1,8% en rythme annuel.

Au troisième trimestre, la croissance avait atteint 0,3% par rapport aux trois mois précédents et 2,3% par rapport au trimestre correspondant de 2021.

Parmi les plus grandes puissances de la région, l’Allemagne (-0,2% et 1,1% en rythme annuel) et l’Italie (-0,1% et 3,9% en rythme annuel) ont accusé une contraction de leur économie sur la période octobre-décembre tandis que la France (0,1% et 2,6% en rythme annuel) et l’Espagne (-0,1% et 3,9% en rythme annuel) ont vu leur PIB augmenter, a indiqué Eurostat. L’Hexagone a notamment battu les consensus qui attendaient une croissance nulle en rythme trimestriel, alors que l’Allemagne a déçu.

Il s’agit globalement du rythme de croissance le plus faible depuis les trois premiers mois de 2021, la demande et l’activité ayant été frappées par une inflation élevée et la hausse des taux d’emprunt, ainsi que par des goulots d’étranglement qui persistent dans certaines chaînes d’approvisionnement.

Cela n’empêche pas le Fonds monétaire international (FMI) d’être optimiste pour 2023 en relavant sa prévision de croissance dans la zone euro à 0,7%, au lieu de 0,5% précédemment.