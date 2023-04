La crise de confiance du nickel s’installe dans la durée

Le marché du nickel londonien continue de panser les plaies infligées par l’accident de marché de l’an dernier. Le 7 mars 2022, la liquidation forcée de positions courtes très importantes avait fait exploser les prix du nickel. En un peu plus de 24 heures, les cours du contrat à terme expirant le mois suivant avaient progressé de plus de 250%, forçant le London Metal Exchange (LME), l’opérateur, à suspendre les cotations le 8 mars. La décision d’annuler les transactions a toutefois déclenché la colère des opérateurs de marché, écornant la crédibilité de la Bourse.

Depuis, le LME, qui sert de référence de prix pour la majorité des métaux échangés dans le monde, n’a pas réussi à rétablir la confiance. Les positions ouvertes sont tombées à 7.000 lots, contre 20.000 lots en moyenne en 2021. La baisse de la liquidité s’est accompagnée d’une hausse de la volatilité, les prix pouvant se comporter de manière erratique au cours des séances.

A lire aussi:

Amplification

Plusieurs facteurs amplifient ces problèmes. D’une part, les marges initiales requises pour ouvrir une position ont été multipliées par quatre par rapport à leur niveau d’avant mars 2022, à environ 25% du notionnel, tandis que la remontée des taux augmente le cout d’opportunité à immobiliser des fonds dans une chambre de compensation.

Par ailleurs, les incertitudes sur la livraison de métal russe (250.000 tonnes sur les 3 millions de tonnes concernées par les contrats LME) ont inquiété certains investisseurs, alors que les niveaux d’inventaire sont à un plus bas depuis 2008 (43.068 tonnes). «Les incertitudes sur les stocks de nickel détenus par le LME compliquent les échanges sur le marché, remarque Michael Widmer, stratégiste métaux chez Bank of America. Il est devenu très difficile de vendre du nickel à découvert, car peu de contreparties acceptent désormais de clore des positions» en vendant un contrat sur le métal. «Les lignes de crédit ouvertes pour les acteurs des marchés ont aussi diminué consécutivement à la crise de mars 2022, ce qui limite d’autant les positions qui peuvent être prises», remarque Olivier Lechevalier, dirigeant de DeftHedge, un fournisseur d’outils de suivi de couverture.

Impossible par ailleurs de se tourner vers d’autres Bourses. L’unique autre place de marché est le Shanghai Futures Exchange (ShFE), mais celle-ci cote en yuan et requiert l’obtention difficile d’un agrément pour pouvoir traiter les produits dérivés. «Le marché continue de rechercher une alternative (au LME) qui n’existe pas, résume Michael Widmer. Malgré les problèmes de confiance, de négociation et de crédibilité qui frappent le LME, il s’agit du seul échange assez liquide pour exécuter des transactions».

Lien brisé

Le rôle de mécanisme de découverte de prix est donc bien écorné -d’autant que les acteurs commerciaux, qui s’appuyaient sur les cotations du LME pour fixer leurs prix de vente et faisaient donc le lien entre marché physique et financier, se sont détournés du LME. «A notre échelle, nous constatons que les utilisateurs commerciaux des marchés du nickel sont plus attentistes et recourent moins aux couvertures -ce qui est aussi vrai pour les marchés de zinc ou de l’aluminium. La volatilité fait peser le risque d’appels de marge importants», capables de mettre en péril la viabilité financière des plus petits acteurs, remarque Olivier Lechevalier.

Or, les produits du LME ne permettent plus de couvrir les contrats signés entre producteurs et acheteurs. «Après mars 2022, les contrats indexés sur les prix de la Bourse de Londres ont été jetés à la poubelle, en particulier par les producteurs d’inox chinois», résume un producteur. «Le LME n’existe plus en Chine». Auparavant, le prix était en général basé sur les cours du LME moyens pour le mois de livraison, assorti d’une prime ou d’une décote. Ce, y compris pour certaines qualités de nickel (ferronickel, dit classe 2), alors que les contrats du LME ne concernent que la classe 1 (sous forme de cathode ou briquettes).

L’importance des utilisateurs chinois, qui achètent de 60 à 70% du ferronickel mondial, leur permet désormais de dicter les nouvelles conditions d’achat. Les contrats sont désormais basés, soit sur les indices du ShFE, soit, pour les acheteurs du reste du monde, sur des négociations de gré à gré prenant en compte le prix du LME, le prix de l’inox recyclé (chutes d’inox), et le prix de la fonte brute de nickel chinoise -trois éléments fondamentaux que l’indice LME reflétait lorsque la liquidité était plus forte, et les cours moins volatils.

Ces mouvements de marché ont aussi remis en cause la représentativité des contrats de la Bourse de Londres : le nickel de classe 1, sous la forme livrée par le LME, ne représente 15% de la consommation mondiale, dont l’usage global est en baisse. La fin des contrats indexés sur le LME a mis fin à la corrélation qui existait jusqu’ici avec la classe 2 (70% de la consommation mondiale).

Concurrence

La défiance affichée à l’égard du LME ouvre la porte à l’entrée d’indices concurrents. Le CME compte lancer des contrats sur le métal, prévenant qu’il faudrait deux à trois ans pour que l’indice de prix nécessaire au règlement des contrats soit créé. Des alternatives de marché basées, par exemple, sur le calcul d’un nouvel indice par un fournisseur de données comme Platts, seraient aussi en discussion parmi les utilisateurs commerciaux.

Une offre alternative prendra du temps à s’imposer. «Ce sont les volumes traités qui rendent un échange (de matières premières) intéressant, résume Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ofi Invest Asset Management, et qui a maintenu son exposition aux contrats du LME après mars 2022. Plus un indice est liquide, plus il attirera d’acteurs, y compris financiers. L’intérêt des places de marché est donc de proposer un indice de prix et des produits dérivés les plus universels possibles. L’adoption d’un nouvel indice prend toutefois du temps et est loin d’être certaine», tant les critères qui peuvent pousser ou non à son utilisation sont nombreux. A titre de comparaison, les contrats à terme sur le lithium ou le cobalt, lancés par le CME en mai 2021 et décembre 2020, peinent à attirer des investisseurs (moins de 10 millions de dollars par jour traités sur le lithium), alors même que ces métaux sont aussi critiques que le nickel dans la transition écologique.

Attraction

La place londonienne travaille de son côté à renforcer l’attrait de ses marchés. Une étape importante a été franchie, en étendant les heures d’ouverture du marché du nickel -permettant aux acteurs asiatiques d’arbitrer les prix du LME et du ShFE. L’opérateur cherche par ailleurs à créer des contrats livrant de la poudre de nickel, essentielle à la fabrication de batteries (15% de la consommation mondiale). Les engagements du LME sur sa gouvernance doivent aussi convaincre les utilisateurs de sa crédibilité.

Reste que les investisseurs continueront d’être à l’affut d’une porte de sortie. «Pour le moment, pas d’alternative sérieuse au LME pour les investisseurs européens. A terme pourtant, si la demande en nickel explose dans le cadre de la transition énergétique, l’échange saura-t-il gérer la volatilité ? La question se pose après la gestion de la crise de mars 2022», résume Benjamin Louvet.

Une partie du nickel livré à des courtiers et provenant d’un entrepôt du LME s’est ainsi révélé être des sacs de roches sans valeur. Une pierre de plus dans le jardin de la Bourse des métaux, qui commence à devenir bien encombrée.