«La comptabilité carbone traditionnelle est à revoir»

L’Agefi. - Quelles sont les limites de la comptabilité carbone telle qu’elle est appliquée aujourd’hui ?

Alexandre Rambaud. - Depuis les accords de Paris en 2015 visant à limiter l’augmentation de la température de la planète à 1,5% par rapport aux niveaux préindustriels, le bilan carbone s’est imposé aux entreprises. La voie adoptée a été celle de la mesure des émissions carbone des acteurs économiques en fonction de différents périmètres : les scope 1, 2 et 3, mesurant respectivement les émissions directes de dioxyde de carbone (CO2) des organisations, les émissions indirectes liées à leur consommation d’énergie et les émissions indirectes. Cependant, cette manière de mesurer les émissions de CO2 se révèle, dans les faits, assez difficile à intégrer dans la comptabilité traditionnelle des entreprises.

Quelles sont les avancées constatées ?

Depuis quelques années, la mesure des émissions carbone par périmètres est peu à peu abandonnée au profit d’une structuration prenant en compte toute la chaîne de valeur. C’est, par exemple, ce à quoi s’attelle la Net Zero Initiative (NZI).

Alors que traditionnellement les outils de mesure des émissions de CO2 s’appuyaient sur les flux, la nouvelle manière d’appréhender les gaz à effet de serre (GES) prend aussi en compte les stocks. La notion de «budgets carbone» a été introduite. Ceux-ci déterminent quelles sont les émissions maximales permises pour que l’Accord de Paris soit respecté. Cette évolution est indispensable car certaines organisations qui ont mis en place des bilans carbone basés sur des flux pensaient qu’elles contribuaient à la neutralité carbone planétaire. Or cela est impossible. Par analogie avec la comptabilité traditionnelle, cette manière de raisonner s’apparenterait à celle d’un comptable qui, à partir de son compte de résultat, en déduirait le montant de ses dettes.

La prise en compte d’une chaîne de valeur à la place d’un périmètre n’est pas anodine. Car, dans leur fonctionnement quotidien, les organisations ne raisonnent pas en périmètre défini par les ‘scope', mais bien en rangs de fournisseurs ou de clients. La comptabilité carbone traditionnelle reste à la périphérie de la gestion des organisations. A l’inverse, une réflexion sur la chaîne de valeur permet aux entreprises d’appliquer un pilotage climatique, ce que n’autorise pas une simple analyse des émissions telles qu’elles sont souvent calculées actuellement.

Les entreprises sont-elles prêtes à intégrer ce nouveau mode de comptabilité ?

Le bilan carbone, tel qu’il est appliqué aujourd’hui, n’est pas aligné avec la comptabilité de l’entreprise. Mais certaines organisations marquent une réelle volonté pour que leur action climatique soit couplée à leur contrôle de gestion. Les travaux de la Chaire comptabilité écologique défendent l’idée simple que les organisations doivent se fixer des objectifs stratégiques, construire des plans d’actions pour les atteindre et établir des budgets. La comptabilité doit ensuite intégrer ensuite ces budgets. Les entreprises peuvent donc piloter les critères sociaux et environnementaux tout en fonctionnant comme elles l’ont toujours fait.

Comment les «budgets carbone» sont-ils perçus au niveau européen ?

Au niveau européen, les normes techniques (ESRS, European Sustainability Reporting Standard ) de la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sur le reporting de durabilité des entreprises précisent que les organisations doivent définir des objectifs climatiques sur base scientifique. Même si le terme «budget carbone» n’est pas utilisé, cela démontre que l’Union européenne s’apprête à exiger que la comptabilité carbone soit abordée en flux et en stocks. Il est aussi demandé aux organisations qui ont des plans de transition de les documenter et de définir un budget pour les atteindre. On peut cependant regretter que la directive CSRD n’impose pas aux entreprises de mettre en place ces plans de transition.