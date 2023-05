La Commission européenne voit la croissance et l’inflation se maintenir

L’économie européenne résiste, s’étonne la Commission européenne dans ses dernières prévisions de printemps, publiées lundi. Il faut dire que les risques s'étaient accumulés, entre la guerre en Ukraine, les tensions sur l’énergie et la remontée des taux : «Une récession semblait inévitable l’an dernier», écrit la Commission.

Cette bonne tenue permettra à l’économie européenne de progresser à un rythme plus important que prévu. Le PIB de l’Union européenne (UE) devrait croître de 1,0% en 2023 (au lieu de 0,8% attendu en automne) et de 1,7% en 2024 (au lieu de 1,6%), ce qui comblera l'écart de production potentiel d’ici à la fin de l’horizon de prévision. Pour la zone euro, le PIB devrait progresser de 1,1% et 1,6% en 2023 et 2024. Le principal contributeur à cette amélioration de l’activité a été l’amélioration des termes de l’échange, les prix de l’énergie ayant chuté.

Inflation

Pour autant, l’inflation est attendue à un niveau plus élevé, lié à des pressions sur les prix côté offre et à une persistance de l’inflation des services. L’inflation sous-jacente devrait progresser de 5,8% en 2023 et de 2,8% en 2024 dans la zone euro, soit 0,2% et 0,3% de plus que les prévisions précédentes. Une part de cette inflation est liée aux comportements de marge des entreprises, qui ont profité des hausses de prix pour améliorer leurs revenus. A l’inverse, «ménages et finances publiques ont absorbé l’essentiel des surcoûts liés à l’inflation importée», remarque la Commission. L’interaction entre comportements de marge des entreprises et les négociations salariales pourraient retarder le processus de désinflation, voire mener à un désancrage des anticipations, prévient d’ailleurs l’institution qui voit dans la résistance de l’inflation sous-jacente le principal danger pour les perspectives européennes d’ici à 2024.

Or, si le marché du travail est solide, les salaires ne rattrapent pas encore l’inflation. Après avoir augmenté de 5,0% en 2022, la croissance des rémunérations devrait passer à 5,9% en 2023 puis 4,6% en 2024. Pour autant, les tensions persistantes, la rétention de main-d'œuvre due aux pénuries de compétences ainsi que la forte demande, en particulier pour les services, devraient toutefois atténuer l’impact du ralentissement économique sur le marché du travail. L’emploi devrait croître de 0,5% dans l’UE cette année, puis de 0,4% en 2024. Le taux de chômage devrait donc rester proche de son plus bas niveau historique, à 6,2%, dans l’UE en 2023, avant de redescendre à 6,1% en 2024.

L’amélioration des perspectives économiques s’accompagne cependant d’une augmentation correspondante des risques. La trajectoire de la politique monétaire pourrait finir par peser sur l’activité, en particulier si l’inflation ne s’estompe pas assez vite. Par ailleurs, une montée de l’aversion pour le risque pourrait entraîner un resserrement plus prononcé de la production de crédit. «Dans ce contexte, la cohérence des politiques (budgétaires et monétaires, ndlr) est devenue encore plus importante», conclut la Commission.