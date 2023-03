La cible de croissance chinoise déçoit les investisseurs

La session plénière annuelle du Parlement chinois s’est ouverte sur une déception. La cible de croissance pour 2023 a été fixée à 5%, en deçà des attentes des marchés et des économistes. «Le gouvernement réalise que la demande mondiale en affaiblissement pèsera sur les secteurs exposés aux exportations», résument les stratégistes d’ING. «L’objectif de croissance de 5% peut sembler décevant, mais nous pensons qu’il s’agit d’une stratégie de la nouvelle équipe gouvernementale consistant à fixer des objectifs faciles à atteindre et à excéder, plutôt que d’un manque de confiance des décideurs politiques», écrit Wei Yao, chef économiste pour l’Asie-Pacifique à la Société Générale.

Dette

Deux éléments devraient permettre d’atteindre l’objectif. D’une part, les dépenses fiscales ne seront plus absorbées par la politique sanitaire, dont les coûts ont grevé les budgets des gouvernements locaux l’an dernier. Par ailleurs, le gouvernement central est prêt à emprunter davantage, 3.120 milliards de yuans contre 2.265 milliards l’an dernier, ce afin de limiter la pression sur les gouvernements locaux. La dette de ces collectivités a atteint des niveaux élevés l’an dernier, d’autant qu’elle est financée par la vente de terrains aux promoteurs, une source de revenu tarie depuis le début des tensions sur le secteur. Contrepartie d’emprunts du gouvernement central plus importants, les nouvelles émissions d’obligations sont limitées à 3.800 milliards de yuans (516 milliards d’euros) pour les gouvernements locaux, un peu plus haut que les 3.650 milliards de yuans d’émissions autorisés en 2022. «Le gouvernement compte ‘optimiser la structure des échéances et réduire la charge d’intérêt’ des collectivités locales, ce qui pourrait impliquer que le gouvernement pourrait convertir davantage de dette des collectivités locales détenue hors bilan en dette explicite du gouvernement central», soulignent par ailleurs les analystes de Deutsche Bank, signe d’une focalisation grandissante sur les risques posés par la dette locale.

Investissements étrangers

Parmi les autres éléments évoqués lors de la présentation du rapport de travail, le gouvernement a réitéré son approche plus souple du secteur immobilier et du secteur internet. Le soutien à la consommation sera le premier des sept objectifs de 2023, comme attirer davantage d’investissements étrangers. Une poursuite de la transition verte et des efforts pour atteindre l’autosuffisance technologique feront aussi partie des axes de développement.

Quoiqu’il en soit, les marchés se sont focalisés sur la cible de croissance moins importante qu’attendue. Les indices chinois déclinaient lundi en fin de matinée : le CSI 300 perdait 0,5%, et le Shanghaï 50 affichait la perte la plus importante, en baisse de 1,1%. Le yuan perdait 0,6% face au dollar, à 6,94. L’impact a été plus sensible sur les marchés de matières premières. Le Brent perdait 1,7%, à 84,4 dollars du baril, contre 1,6% pour le baril de pétrole léger américain WTI, à 78,4 dollars. Le cuivre perdait 1%, à 8.080 dollars la tonne, tandis que l’acier perdait également 1%, à 4.200 yuans par tonne.

A noter que le Congrès national du peuple (CNP) durera moins longtemps cette année (9 jours contre 16 en 2018, par exemple), un rythme lié à une «plus grande concentration du pouvoir», remarque Société Générale. La composition du gouvernement et le nouveau directeur de la banque centrale seront révélés le 12, avant la clôture du Congrès, le 13.