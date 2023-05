La Chine veut stimuler sa consommation et ses importations

Le gouvernement chinois a annoncé samedi son intention de promouvoir une reprise de la consommation comme principal moteur de l'économie et de stimuler les importations, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV. Lors d’une réunion présidée par le Premier ministre Li Keqiang, le conseil des affaires de l'État chinois s’est également engagé à accélérer le lancement de projets d’investissements étrangers, à maintenir la stabilité du yuan, à faciliter les déplacements transfrontaliers et à aider les entreprises à participer aux salons professionnels nationaux et internationaux. Réaffirmant son soutien au secteur privé et à l'économie des plateformes numériques, qui ont souffert d’une série de mesures de répression réglementaires ces dernières années, Pékin a en outre discuté de mesures visant à aider les agriculteurs à commencer les plantations de printemps, notamment des subventions pour les semis de soja. Au cours de la semaine des vacances du Nouvel an lunaire, qui s’est terminée vendredi, la consommation a augmenté de 12,2% par rapport à la même période de l’année dernière, a indiqué samedi l’administration fiscale.