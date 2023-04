La Chine devient pour les entreprises davantage un risque qu’une opportunité

La visite d’Emmanuel Macron en Chine sera peut-être l’occasion de dépasser les dossiers les plus attendus, comme la guerre en Ukraine, le chantage nucléaire ou les génocides orchestrés par le Parti. S’effaceront-ils devant le véritable enjeu du déplacement : la Chine lèvera-t-elle l’interdiction d’importation des fromages à pâte molle ? La question prête à sourire. Elle illustre le débat sur l’accès jugé par certains de plus en plus difficile au marché chinois pour les entreprises françaises et occidentales.

La visite sera l’occasion de rassurer les plus de 2.100 entreprises françaises implantées en Chine, un record européen, heurtées par trois ans d’incertitude politique. Qu’il s’agisse des mesures draconiennes de lutte contre l’épidémie, des régulations visant à lutter contre «l’expansion désordonnée du capital» ou des tensions géopolitiques, le climat des affaires s’est dégradé. La dernière enquête de la Chambre de Commerce européenne montre qu’en 2022, 23% des entreprises sondées envisageaient de transférer leurs investissements en cours ou prévus en Chine vers d’autres marchés, contre 13% en moyenne sur la décennie passée.

La volte-face pro-investissement du nouveau gouvernement ne suffira pas. «Davantage de réformes structurelles sont donc sans doute nécessaires pour rassurer les entreprises étrangères en Chine, même si ces développements positifs viendraient dans un contexte de ralentissement économique à long terme et de tensions géopolitiques», remarque Françoise Huang, économiste APAC chez Allianz Trade.

Incontournable

Le pays demeure attirant comme base de délocalisation : «forte intégration du secteur manufacturier dans les chaînes de production mondiales, réseau d’infrastructures performant, main d’œuvre qui reste compétitive et une qualité technologique croissante», résume Françoise Huang. L’intérêt des secteurs industriels (30% des investissements français en Chine), et automobiles en particulier, pour trouver des fournisseurs chinois ou s’installer sur place, demeure d’ailleurs important.

D’autant que la Chine demeure incontournable, ne serait-ce que pour pouvoir exporter les produits qui y sont fabriqués : le pays concentre les trois quarts des ports capables d’accueillir les plus grands porte-conteneurs en Asie. Par ailleurs, si une partie de la production installée en Chine se délocalise vers d’autres pays asiatiques, une autre partie se délocalise à l’intérieur du pays : les régions centrales et occidentales du pays, plus pauvres que les zones côtières et aux coûts de production plus faibles, attirent de plus en plus d’investissements, selon le ministère du commerce chinois. A cela s’ajoute un climat des affaires qui n’est pas plus clément ailleurs : Allianz Trade note l’environnement des affaires chinois à 4 sur 6 (1 étant la meilleure note), contre 2 en Corée du Sud et 4 en Inde, en Indonésie ou au Vietnam, trois pays souvent cités dans le cadre du «découplage» entre Chine et Occident.

«Pour autant que le ‘découplage’ corresponde à une réalité, elle n’est pas industrielle mais se situe davantage au niveau des flux financiers», estime ainsi Frédéric Azemard, managing partner de TR Capital, qui rappelle que le montant des exportations mensuelles de la Chine vers les Etats-Unis était de 30 milliards de dollars, contre 50 milliards aujourd’hui. Concernant les flux financiers, en revanche, «la provenance des investissement étrangers change : les pays de l’ASEAN et les Emirats Arabes Unis».

Pour les entreprises installées en Chine, des inquiétudes demeurent, sur la propriété intellectuelle d’abord : 83% des entreprises interrogées par la CCI de Shanghai citent le sujet comme source d’inquiétude. Certaines disposent de jusqu’à cinq outils de protection différents (brevets, marques enregistrées…) pour s’assurer de protéger un produit ou un service. Les incertitudes réglementaires constituent une autre source d’inquiétude.

Demande domestique

L’autre attrait de la Chine tient en son marché domestique. La réouverture concentre les espoirs : le secteur des services aux personnes représente 30% des investissements français sur le territoire chinois, tandis que le secteur de la distribution représente 15% de ces investissements. Plus de 65% des entreprises françaises interrogées s’attendent ainsi à voir progresser leur chiffre d’affaires en 2023. La volonté du gouvernement chinois d’atteindre une prospérité commune, qui se traduirait par une forte progression des revenus moyens et de la consommation, rassure aussi sur les perspectives de long terme.

Reste que l’environnement concurrentiel n’est pas le plus favorable - en plus de la signature de nouveaux contrats, l’un des objectifs du voyage d’Emmanuel Macron est d’élargir l’accès au marché chinois «dans de meilleures conditions de concurrence». La volonté chinoise de développer des champions locaux (10.000 «petits géants», PME positionnées sur des secteurs clés, mais aussi champions locaux du luxe ou de la distribution) se heurte ainsi aux ambitions françaises.

A l’inverse, les activités encouragées par le pouvoir chinois sont sujettes aux incertitudes diplomatiques. Ainsi, le gouvernement a mis à jour sa liste d’investissement étrangers encouragés, y incluant notamment la fabrication de composants électroniques, ciblés par des sanctions américaines, qui pourraient s’étendre à de nouveaux secteurs.

Devant l’ampleur des inquiétudes, les messages positifs qui sortiront de la visite diplomatique d’Emmanuel Macron ne suffiront sans doute pas à rasséréner les investisseurs étrangers. Charge à eux de faire le tri entre atouts et risques à s’installer dans la deuxième économie mondiale.