La Banque du Japon entretient le flou sur sa sortie des taux négatifs

Les marchés attendaient des éclaircissements sur la stratégie monétaire de la Banque du Japon (BoJ) et Kazuo Ueda a finalement choisi le rétropédalage. Au risque de renforcer les soupçons des investisseurs, qui estiment que son intervention n’aura finalement eu pour but que de soutenir le yen.

Le gouverneur, qui se savait très attendu pour la conférence de presse qui suit la publication de la politique monétaire du Japon, est revenu le 21 septembre sur ses précédentes déclarations. Celles-ci laissaient entrevoir l’arrêt des taux négatifs pour la fin de l’année. «Comme nous ne sommes pas au-devant d’une situation où l’inflation et la croissance des salaires seraient stables et durables, nous poursuivons patiemment l’assouplissement monétaire dans le cadre actuel», a-t-il déclaré aux journalistes.

Le 10 septembre, auprès du Yomiuri Shinbun, Kazuo Ueda évoquait pourtant la possibilité que la banque centrale puisse stopper sa politique de taux d’intérêt négatifs dès la fin de l’année si elle était convaincue que les prix continuent à augmenter parallèlement aux salaires. Mais le gouverneur a justifié vendredi son rétropédalage de manière habile. «Ce n’est pas comme si les délais pour atteindre notre objectif de prix avaient changé. Je pensais qu’en excluant complètement cette possibilité [de hausse des taux], les discussions sur les prochaines réunions politiques seraient liées», a-t-il déclaré aux journalistes.

Les investisseurs espéraient notamment en savoir plus sur les données qui pourraient déterminer sa décision, notamment en matière de hausse de salaires. Mais le gouverneur a maintenu le flou, se limitant à dire que la banque «regardera les facteurs qui affectent les négociations salariales. C’est quelque chose qu’[elle fera] à chaque réunion politique. [Elle ne peut] pas fixer un moment prédéfini pour porter un jugement».

La Banque du Japon craint de relever ses taux trop tôt, après deux décennies de politiques ultra-accommodantes. Elle devrait finalement rester quelque temps encore la seule à maintenir son taux directeur en dessous de zéro, et ce, malgré un dix-septième mois consécutif de hausse des prix au-dessus de l’objectif d’inflation de 2%. «Pour que le Japon puisse atteindre de manière stable et durable une inflation de 2%, nous devons voir une forte demande soutenir l’inflation. Nous devons confirmer qu’un cycle positif d’inflation des salaires a démarré. C’est là qu’il nous faut encore du temps. L’inflation tendancielle est encore légèrement inférieure à 2%», a assuré Kazuo Ueda.

La BoJ n’a pas non plus modifié sa politique de contrôle de la courbe des taux souverains à dix ans (yield curve control, ou YCC), toujours plafonnée à 1%. Certains analystes espèrent tout de même que l’institution lâche plus ou moins progressivement la bride sur ce marché, et ce dès la prochaine réunion fin octobre. Mais le gouverneur a lié cette possibilité à la même logique que la fin du taux à -0,1%, c’est-à-dire l’ancrage stable et durable de l’inflation à 2%. Un grand écart que certains estiment intenable. «Les attentes des marchés pour une normalisation monétaire au Japon vont être de plus en plus grandes, forçant, en conséquence, la BoJ à accroître considérablement ses achats de JGB afin de défendre la cible. Le maintien du YCC va devenir insoutenable et la BoJ n’aura pas d’autre choix qu’abandonner le YCC en 2024», écrit Thuy Vân Pham, économiste chez Groupama AM.

Cette séquence de communication de la BoJ a fait reculer le yen à un plus bas sur les dix derniers mois. La monnaie nippone flirte encore plus avec la parité d’un dollar pour 150 yens, un seuil psychologique qui pourrait encourager le gouvernement à intervenir. «Il est souhaitable que les monnaies évoluent de manière stable, reflétant les fondamentaux... Les fluctuations des devises affectent l'évolution de l'économie et des prix. Nous surveillons attentivement les mouvements des devises du point de vue de leur impact sur l’inflation», a précisé Kazuo Ueda. A la fermeture des marchés en Europe, le dollar s’échangeait pour 148,1 yens.