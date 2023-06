La Banque de Chine émet ses premiers titres financiers sur Ethereum

Une entrée soignée. Quelques jours après la mise en application du nouveau régime encadrant les cryptoactifs à Hong Kong, la Banque de Chine (BDC) vient d’émettre avec UBS 200 millions de yuans chinois, soit près de 28 millions de dollars, sous forme de note structurée via la blockchain Ethereum.

«Cette transaction marque le premier produit de ce type en Asie-Pacifique constitué en vertu des lois de Hong Kong et de la Suisse […] introduisant avec succès des titres réglementés sur une blockchain publique», ont revendiqué les deux institutions dans un communiqué. Au contraire des privées, les blockchains publiques sont accessibles à n’importe quel investisseur sans critère de sélection. Cette caractéristique a longtemps freiné l’adoption de ce type d’infrastructure par les institutionnels du monde financier traditionnel en raison du flou réglementaire vis-à-vis de son utilisation.

Comme SG-Forge, filiale du Groupe Société Générale, qui a lancé son stablecoin l’EUR CoinVertible (EURCV) en avril, des acteurs traditionnels tentent de trouver des parades en mettant exclusivement à disposition des investisseurs identifiés comme professionnel leur produit financier émis sur blockchain.

Un assouplissement relatif

Si la Chine a été le premier pays à se doter d’une monnaie numérique de banque centrale opérationnelle avec son e-yuan, il n’a pour le moment jamais été question publiquement de le faire circuler sur une blockchain. Pékin fait même tout pour limiter l’usage des cryptomonnaies, voyant dans ces dernières un moyen d’échanges difficilement contrôlable. Mais le pays présidé par Xi Jinping n’a jamais totalement fermé la porte à la crypto. Et la posture d’exclusion apparaît difficilement tenable sur le long terme alors même que d’autres régions du monde comme l’Europe se dotent de cadres réglementaires destinés à attirer les entreprises du secteur.

C’est dans cette optique que Hong Kong s’est doté depuis le 1er juin d’un cadre réglementaire pour permettre un développement, dans un premier temps très strict, des cryptoactifs et de leurs usages.

Dans la foulée, First Digital Group qui fournit des services de conservation de cryptoactifs pour les institutionnels, a annoncé le 1er juin le lancement d’un stablecoin, le FDUSD (First Digital US Dollar). Il sera d’abord émis sur la blockchain Ethereum et via la BNB Chain, la blockchain interne à l’écosystème Binance, plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaie au monde qui revendique près de 120 millions d’utilisateurs à travers le monde.