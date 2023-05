La baisse des cours du gaz masque un risque de plus forte volatilité

Les prix du gaz européens n’en finissent pas de décroître. L’indice TTF a ainsi chuté jusqu’à 30,30 euros/MWh, la sixième semaine d’affilée de baisse et un plus bas depuis juin 2021. Le déclin de ce marché très volatil est d’abord dû aux efforts faits pour réduire la demande et remplir les stockages de gaz : la capacité utilisée atteint 63%, 20 points de plus que la moyenne sur cinq ans.

A lire aussi:

Pression sur le long terme

Pour autant, les marchés continuent de s’inquiéter des incertitudes sur le marché européen. «Les stocks peuvent être un facteur important de l’évolution des prix du gaz au cours de l’année», remarque Timera Energy, un cabinet de conseil spécialisé, qui rappelle que les contrats à plus long terme évoluent sous la pression des fondamentaux.

La différence entre les prix des contrats à échéance la plus proche et ceux des contrats pour l’hiver prochain est ainsi à plus de 15 euros/MWh début mai (contre une différence d’à peine quelques euros historiquement), et va s’accroissant. Les inventaires, même pleins, ne couvrent que quelques semaines de demande, et les capacités de génération à base de charbon, qui avaient pu se substituer au gaz l’an dernier, devraient continuer à décroître. Or, ce sont ces deux mécanismes qui offrent une relative flexibilité à la demande en gaz. Leur absence l’hiver prochain limitera la sensibilité aux prix de la consommation et pourrait donc pousser de nouveau les cours à la hausse.

Demande asiatique

Le scénario est d’autant plus crédible que la demande asiatique reprend. Les cours du TTF ont chuté cette semaine sous les cours du JKM, l’indice des prix du GNL pour l’Asie-Pacifique, et qui était jusqu’à la guerre en Ukraine plus cher que le TTF. Depuis janvier, les importations chinoises de GNL ont repris, avec une croissance moyenne de 17% sur un an en mars et avril, avec 2,1 milliards de mètres cubes importés la première semaine de mai, soit le niveau le plus élevé de 2023 selon Kepler. Le pays est certes confronté à une vague de chaleur qui augmente la consommation d’électricité, mais les prix bas soutiennent aussi la demande et la substitution vers le gaz.

L’effet sur les cours a jusqu’ici été limité tant la demande européenne est basse : le rebond de la demande de GNL en Asie n’empêchera pas l’Europe de remplir ses stocks, mais pourrait en entraîner un épuisement plus rapide cet hiver, explique le cabinet Wood Mackenzie, car il pourrait compliquer à ce moment-là l’approvisionnement européen.

Récession

A court terme, l’offre est aussi soutenue par les tensions sur les banques américaines. Les banques durcissent les conditions de prêt, exigeant par exemple des projets de GNL américains qu’ils vendent d’emblée une plus grande proportion des volumes de production, rajoutant à la surcapacité du marché. Les perspectives de la demande se dégradent à mesure que la probabilité d’une récession progresse.

Reste, enfin, l’incertitude autour des flux russes passant par gazoducs, 30 milliards de mètres cubes au premier trimestre 2023. Le G7 et l’Union européenne (UE) pourraient toutefois interdire ces flux cette année pour encourager la diversification vers des fournisseurs alternatifs, avec un impact incertain sur l’équilibre du marché : l’approvisionnement en GNL est d’autant plus volatil que les consommateurs hésitent à s’engager sur les contrats à long terme.

Si la dynamique des prix reste floue, l’ensemble de ces changements impliquent quoi qu’il en soit un environnement de volatilité plus élevé pour les marchés du gaz.◆