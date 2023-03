Philippe Jorion, professeur de finance à l’université de Californie, à Irvine (UCI)

La réforme du paiement pour flux d’ordres (PFOF), dont Citadel Securities est un gros acteur, est-elle nécessaire ?

L’industrie est divisée sur ce point. L’étude que nous avons menée sur 85.000 ordres de marché simultanés montre que les coûts de transaction sont très faibles aux Etats-Unis et que les marchés fonctionnent bien dans l’ensemble. En revanche, les prix et la qualité d’exécution varient considérablement d’un courtier à l’autre et apparemment sans rapport avec le PFOF.

Que propose la Securities and Exchange Commission (SEC) ?

La SEC propose d’assurer plus de transparence sur les prix par une divulgation supplémentaire de l’exécution des ordres entre les courtiers. Nous soutenons fortement cette proposition qui permettrait aux investisseurs de comparer les courtiers et devrait stimuler la compétition. Pour renforcer la concurrence entre les teneurs de marché et réduire le coût des transactions de 1,5 milliard de dollars, la SEC entend aussi remplacer le PFOF actuel par un système d’enchères. Mais le coût de sa mise en place n’a pas été chiffré et risque de dépasser le bénéfice escompté.

Quel serait son impact pour les market makers ?

L’opinion générale au sein des market makers est que le système d’enchères est trop compliqué et coûteux. Il est difficile de savoir comment les acteurs vont réagir car le système proposé est totalement différent du système actuel. Il est possible que les teneurs de marché se retirent des enchères et que les coûts de transaction soient plus élevés.