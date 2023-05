Euronext relance une phase de développement pour ses marchés actions

L’information avait été assez peu détaillée dans ses résultats du premier trimestre. Euronext a achevé avec succès, le 27 mars, la migration des marchés d’actions et de fonds indiciels cotés (exchange-traded funds, ETF) de Borsa Italiana, à Milan, vers sa plateforme de négociation Euronext Optiq, à Bergame (Italie), où se situent désormais ses sept marchés réglementés (MR). Le groupe va donc pouvoir relancer le développement de ses marchés actions, avec deux premiers services innovants prochainement.

«Cette migration a créé des améliorations matérielles de liquidité pour les acteurs du marché, notamment en termes d’exécution au meilleur prix européen (EBBO), et a débloqué des synergies de coûts immédiates, explique Simon Gallagher, directeur cash et dérivés de la Bourse paneuropéenne. Et cela ouvre effectivement la voie à une nouvelle phase de projets.»

«Dark pool»

Alors qu’Euronext avait arrêté ses services de négociation non transparents («dark pools») avant le transfert de sa plateforme londonienne, l’opérateur est désormais en mesure de les développer depuis sa plateforme italienne transparente, «à la demande des clients qui étaient en attente de solutions aux possibles problèmes de latence», explique Simon Gallagher.

Pour rappel, la réglementation européenne (MIF2) prévoit des exemptions à la transparence des carnets d’ordres prénégociation, qui permettent des exécutions bilatérales non transparentes pour des ordres de grande taille ou des ordres sensibles à un prix importé d’un marché transparent de référence. Depuis des années, brokers et traders haute fréquence (HFT) recherchent la meilleure exécution en naviguant entre les plateformes, dont ils essaient d’être les plus proches physiquement pour les plus sophistiqués et sensibles à la vitesse. Quitte à racheter un immeuble équidistant dans l’exemple d’une grande banque d’investissement à Londres.

Le déménagement de la plateforme Euronext Optiq en Lombardie en juin 2022 avait posé un sujet de latence pour les acteurs de marché qui recherchent d’abord les meilleurs prix et volumes sur les dark pools londoniens, et reviennent ensuite, quand ils n’ont pas trouvé tout ce qu’ils cherchaient, sur les marchés réglementés transparents d’Euronext situés à Bergame. Ces derniers restent les marchés de référence sur de nombreuses actions. «Lorsqu’un acteur du marché procède ainsi, ses concurrents peuvent voir, au travers du reporting post-trade en l’absence de transparence pre-trade, ce qu’il était venu chercher dans le dark pool, et anticiper la suite, avec le risque d’écarter dans ce laps de temps les spreads ‘bid-ask’ [prix offert-prix demandé] sur les marchés transparents, détaille Vincent Boquillon, directeur cash equities chez Euronext. Offrir à la fois les services transparents et les services ‘dark’ depuis Bergame va largement limiter ce problème de latence, en plus de permettre aux opérateurs intéressés de négocier au milieu de la fourchette de prix, et d’optimiser grâce aux nouvelles fonctionnalités le paramétrage de leurs modèles d’exécution.»

MTF «one-stop shop»

Par ailleurs, en parallèle de l’extension à Borsa Italiana de son service spécifique Best of Book pour les brokers dédiés aux investisseurs particuliers (retail) sur ses autres marchés, Euronext admettra bientôt les titres paneuropéens et américains à la négociation sur sa plateforme de négociation alternative (MTF) italienne GEM (Global Equity Market). L’objectif : rendre plus facile la négociation d’actions non nationales et américaines pour les investisseurs particuliers.

«C’est toujours coûteux, pour le courtier d’un investisseur retail qui veut acheter en même temps des actions européennes sur Euronext à Paris ou à Milan et des actions allemandes ou américaines, de devoir se connecter aussi à Deutsche Börse ou au Nasdaq, par exemple, rappelle Vincent Boquillon. Il est fréquent qu’il doive lui-même passer par un autre courtier membre de ces Bourses.» Le MTF GEM permettra un achat simultané avec une seule connexion («one-stop shop») sur les actions listées sur Euronext et sur 300 valeurs de référence hors Euronext en Europe et aux Etats-Unis. Sachant que les investisseurs retail représentent 20% à 25% des volumes à Milan, contre 5% seulement à Paris, et que la demande de transactions hors Borsa Italiana porte à 60% sur les grandes valeurs américaines. Les horaires de trading y seront donc étendus jusqu’à 20h45 pour couvrir en partie le marché états-unien.

«Tout cela n’était pas possible avant car nous n’avions pas la maîtrise sur les services de compensation et de règlement-livraison des MTF à utiliser pour ce genre de négociations», conclut Simon Gallagher. Ces services bénéficieront d’une configuration post-marché simple et efficace via Euronext Clearing et Euronext Securities.◆

