Euronext lance un indice sur les entreprises françaises engagées pour le climat

Dire qu’il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport au niveau préindustriel c’est bien, tout faire pour y arriver c’est mieux. Euronext a annoncé le 12 janvier la création du CAC SBT 1,5°, un nouvel indice sur les valeurs françaises de l’indice SBF 120 dont les objectifs de réduction des émissions sont conformes à ceux de l’accord de Paris. Pour cela, l’opérateur boursier s’appuie sur l’initiative «Science Based Target» (SBTi) qui, comme son nom l’indique, valide les objectifs climatiques des entreprises à partir du moment où ils correspondent«à ce que la science climatique la plus récente juge nécessaire».La méthodologie du CAC SBT 1,5° s’appuie donc bien sur la science, et non pas des scores ESG. Euronext part de l’univers des valeurs présentes sur le SBF 120 puis applique plusieurs filtres d’exclusion. Sont d’abord écartées les entreprises impliquées dans des activités de pétrole et gaz non conventionnels, de charbon, d’armes controversées et de tabac, puis celles qui ne respectent pas les normes desprincipes du Pacte mondial des Nations unies. L’indice est ensuite construit à partir de la capitalisation boursière flottante des entreprises dont les cibles climat ont été validés par le SBTi. Les sociétés doivent donc viser un objectif inférieur à 1,5 degré pour leur scope 1 et 2, qui correspond à leurs émissions directes de gaz à effet de serre et à leurs émissions indirectes liées à leur consommation énergétique, et un objectif de 2 degrés pour le scope 3, qui correspond aux autres émissions indirectes. Amundi lance un ETF s’y référant Pour son lancement, l’indice comprendra 38 valeurs,mais ce nombre a vocation à croître. Cet outil sera utilisé notamment par les gestionnaires d’actifs, comme Amundi, qui a d’ores et déjà annoncé qu’il allait proposer un fonds indiciel coté (ETF) s’y référant. Dans un premier temps les entreprises définissent leurs propres objectifs, s’engagent à les respecter, et ouvrent ensuite le dialogue avec le SBTi. «Ces discussions peuvent durer de six mois à deux ans. Actuellement, une vingtaine d’entreprises du SBF 120 sont en discussion avec le SBTi pour obtenir leur validation et seront donc possiblement éligibles au CAC SBT 1,5°»,explique Fabrice Rahmouni, responsable des indices chez Euronext. De la même manière qu’Euronext a commencé à élargir ses indices ESG à d’autres marchés que la France, l’opérateur pourrait proposer dans les prochains mois un indice SBT sur les valeurs européennes. Le réchauffement climatique n’a pas de frontières.