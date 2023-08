Energie : la France est prête pour l’hiver

Le psychodrame politico-médiatique des risques de coupures d’électricité par -10°C ne sera pas rejoué cette année. La France, et ses partenaires de l’Union européenne, se sont préparés bien en amont pour éviter toute pénurie d’énergie pour l’hiver qui vient.

Le système énergétique français avait subi en 2022 de grandes difficultés, malgré sa moindre dépendance au gaz que ses voisins européens. Outre les tensions sur ce marché en raison de la guerre en Ukraine, l’Hexagone avait également dû composer avec la mise à l’arrêt de nombreuses centrales nucléaires en raison de problèmes de corrosion et de maintenances programmées. Facteur aggravant, une sécheresse exceptionnelle avait coupé les vannes sur l'énergie hydroélectrique. Par ailleurs, le prix du Brent avait aussi dépassé les 100 dollars pendant les six premiers mois du conflit, creusant un peu plus la balance du commerce extérieur.

Ecowatt sera encore utilisé cet hiver

En matière d’énergie nucléaire, les déboires de 2022 semblent terminés. EDF a remis en marché plusieurs réacteurs au cours du premier semestre 2023, ce qui a permis à la France de redevenir exportatrice d’électricité. L’utilisation maximale des capacités nucléaires disponibles cet été doit également permettre d’économiser les stocks hydrauliques et gaziers.

La production d’énergie nucléaire est tout de même «toujours en fort retrait par rapport à l’historique», mais «suscite moins d’incertitudes pour l’hiver», explique RTE dans un document prospectif sur la sécurité d’approvisionnement dans la deuxième moitié de 2023, publié fin juin. Le gestionnaire du réseau électrique anticipe une capacité de production comprise entre 40 et 45 gigawatts début décembre, qui devrait ensuite atteindre 45-50 gigawatts au 1ᵉʳ janvier 2024, soit cinq gigawatts de plus que l’hiver dernier. Mais pour amoindrir les risques, la sobriété énergétique va à nouveau faire partie de l’équation. «Le dispositif Ecowatt, largement déployé l’hiver dernier, sera de nouveau utilisé au cours du prochain hiver pour prévenir les entreprises et les citoyens de la situation en matière de sécurité d’approvisionnement. Il sera enrichi de nouvelles fonctionnalités, disponibles à l’automne», précise RTE.

Les événements politiques en cours au Niger pourraient toutefois forcer la France et l’Europe à trouver de nouveaux fournisseurs d’uranium, le pays contribuant à environ 25% des importations de l’Union, selon les données d’Euratom. «Il n’y a pas de risque d’approvisionnement en ce qui concerne l’UE. Les opérateurs de l’UE disposent de stocks suffisants d’uranium naturel pour atténuer tout risque d’approvisionnement à court terme», a déclaré plus tôt ce mois-ci un porte-parole de la Commission européenne.

Ses réservoirs remplis, l’Europe envoie du gaz en Ukraine

L’éventualité d’un resserrement de l’offre de gaz naturel liquéfié (GNL) ces prochaines semaines en raison de la menace d’une grève en Australie a fait bondir son prix de 35% à 42 euros le mégawattheure sur le marché néerlandais TTF ce mercredi, avant de décroître quelque peu dès jeudi. Les sommets de l’été 2022 sont bien loin. L’Union européenne craignait alors une pénurie face à un hiver qui s’annonçait rigoureux. Le mégawattheure avait alors dépassé furtivement les 300 euros.

Mais cette année, les pays membres ont décidé d’être prévoyants, et devraient largement dépasser leur objectif de remplissage minimum de 90% de leurs réservoirs pour novembre. L’Espagne, les Pays-Bas ou encore l’Autriche ont déjà atteint ce taux. Les capacités de stockage françaises sont, elles, remplies à 79%.

Ce haut niveau de remplissage a même poussé certains pays, notamment la Hongrie, à stocker du gaz dans le réseau ukrainien. Et ce malgré le conflit qui fait rage dans le pays. La quantité de gaz placée dans ces tuyaux en juillet, 460 millions de mètres cubes, n’avait plus été observée depuis janvier 2022, ont noté les analystes de Rystad Energy.

La guerre n’empêche pas non plus les Européens de continuer à se fournir en GNL du côté de la Russie. Mais celle-ci ne représente plus que 18% des importations au premier trimestre 2023, selon Eurostat, contre 40% avant le début du conflit. Elle a été depuis remplacée à ce niveau par les Etats-Unis.

Le baril de Brent pourrait atteindre 100 dollars

Côté transports, les prix du pétrole sont soutenus par les multiples coupes de production coordonnées de l’OPEP depuis fin 2022, complétées par une baisse supplémentaire et volontaire d’un million de barils par jour de l’Arabie saoudite et d’une réduction des exportations de la part de la Russie. Les pays producteurs de pétrole cherchent ainsi à contrer le ralentissement de la demande en Chine et les possibles récessions à venir en Europe et aux Etats-Unis.

Pour le moment, la stratégie semble fonctionner. Cette semaine, le prix du Brent est revenu à un plus haut depuis janvier à plus de 87 dollars le baril, tandis que le WTI est lui au-dessus des 83 dollars, qui n’avait plus été atteint depuis novembre 2022. Selon les analystes, le baril pourrait dépasser les 100 dollars d’ici à la fin de l’année, la baisse de l’offre annoncée devant prendre l’ascendant sur la baisse anticipée de la demande mondiale.

