Des marchés séquentiels, mais sans tendance

Les marchés financiers se comportent de manière atypique depuis février 2020 et la crise du Covid. Nous observons en effet une succession inédite de chocs exogènes et souvent imprévisibles de nature sanitaire, monétaire ou géopolitique. La conséquence de ce phénomène est qu’il est difficile de mettre en exergue la moindre tendance durable. Se succèdent plutôt des séquences souvent courtes, parfois violentes, sans lien réel les unes avec les autres.

A titre d’illustration, les deux meilleurs secteurs de 2022 (les minières et l’énergie) sont les deux moins bons depuis le début de l’année 2023. L’énergie est en effet en «déclin» (sous-performante depuis six mois après avoir été sur-performante il y a six mois) et le secteur minier est dans le cadran des «losers» (qui sous-performent lors des deux dernières périodes de six mois). Ce dernier est donc depuis 12 mois le pire secteur en Europe ; qui l’aurait cru il y a à peine plus d’un an lors de l’invasion de l’Ukraine !

Dans ce contexte, notre matrice de Momentum des secteurs européens évolue en permanence, parfois de manière brutale, ce qui illustre le fait qu’aucune tendance n’arrive à s’installer durablement.

Banques, Chine et hausse des taux

Récemment, ce qui a dominé les esprits des investisseurs est la réouverture de l’économie chinoise, couplée à la baisse des taux longs à la suite des récents déboires du secteur bancaire. Cela a redonné du souffle aux secteurs de «croissance» et de «visibilité». La construction, la distribution et la technologie se redressent et font leur «recovery» (en surperformance depuis six mois après avoir été sous-performants il y a six mois).

Le secteur «voyage et loisirs» (le meilleur depuis le début de l’année) rejoint le cadran des secteurs «stars», tout comme les «biens de consommation». A l’inverse, outre la dégradation de l’énergie et des minières, les secteurs «value» voient leur dynamique se détériorer. Les banques, les assurances et l’automobile se rapprochent ainsi dangereusement du cadran des «losers».