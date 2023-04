Des bonus hétérogènes pour les fusions et acquisitions

L’année 2022 a été contrastée dans l’activité de fusions-acquisitions, séquencée en deux parties distinctes : un premier semestre sur un rythme dépassant l’année précédente et un second marqué par un contexte macro-économique qui a stoppé ou repoussé les deals sur le premier semestre 2023.

Ceci se traduit par des bonus assez hétérogènes, préservés sur certains grades, mais pouvant être fortement diminués pour les plus seniors. Les banques anglo-saxonnes ont sanctionné parfois durement cette année duale.

Les boutiques large caps ont anticipé, afin d’éviter un «effet post bonus 2020» qui avait entraîné plusieurs départs, en choyant leurs collaborateurs afin de les garder investis. Un manque de communication des dirigeants des banques françaises a pu déplaire en interne, car certains acteurs en anticipaient des bonus en fortes baisses, qui ne sont au bout du compte pas intervenues.

On note un désamour de plus en plus marqué du métier dans les banques d’investissements les plus rentables, les bulge brackets, qui préservent moins des variations négatives que les banques françaises, plus linéaires dans leurs approches bonus.

Qualité de vie vs rémunération

Les acteurs du midcap tirent leur épingle du jeu en contrebalançant une rémunération globale inférieure avec une qualité de vie plus en adéquation avec les aspirations des juniors. Et pour certaines, avec des bonus en ligne avec l’année précédente, voire des surprimes notamment pour certains acteurs du LBO. Des recrutements nombreux sur les fonctions d’origination, avec un jeu de chaises musicales entre le large et le mid dans lequel certains acteurs brillent plus que d’autres, notamment en jouant sur une hausse sensible du fixe en boutique contre des banques plus «limitées» sur ce point.