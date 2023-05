Croissance surprise de l’économie britannique en novembre

La Coupe du Monde a sauvé la croissance britannique en novembre. Le produit intérieur brut (PIB), qui est publié tous les mois outre-Manche, a crû de 0,1% en novembre en rythme mensuel, selon les données publiées vendredi par l’Office for National Statistics (ONS) contre toute attente. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une contraction de 0,2%. L’inflation a atteint un point haut de 40 ans en octobre à plus de 11%. Le Royaume-Uni connaît sa pire crise de pouvoir d’achat depuis des décennies. La croissance de 0,1% en novembre, en partie liée au dynamisme de la consommation de boissons pendant la Coupe du Monde (+2,2%) et des ventes de jeux vidéo avant Noël, vient après une croissance de 0,5% en octobre. De sorte que l’économie britannique devrait échapper à la récession en 2022, caractérisée par deux trimestres de contraction consécutifs. A moins que l’économie ne se contracte de 0,5% en décembre.