Construire demain, la quadrature du cercle ?

Alain Tourdjman, directeur études, veille et prospectives, BPCE

Après sept décennies d’une politique du logement qui s’est presque totalement résumée à une politique de la construction, sans beaucoup de considération pour le stock existant, le vent a tourné et l’urgence de la transition énergétique fait basculer les priorités. Il est vrai que, faute de disposer d’un siècle pour réduire notablement l’empreinte carbone du logement, la production neuve (1 % du parc) ne peut répondre à l’enjeu climatique malgré son caractère vertueux. Un rééquilibrage des priorités apparaît dès lors relativement sain. Pour autant, un malheur n’arrivant jamais seul, ce changement de repères intervient à un moment où les producteurs de logements sont confrontés à des défis impressionnants qui pourraient finalement précipiter une rupture dans leur activité plutôt que se traduire par un ajustement maîtrisé au nouveau contexte.

Des attentes d’habitat longtemps négligées

Même si les enquêtes récentes commanditées à Qualitel ou à Idheal ont été perçues par les promoteurs privés comme des argumentaires à charge contre leur profession, il faut reconnaître que l’offre dans le collectif s’est progressivement éloignée des attentes des Français. Qu’il s’agisse des caractéristiques physiques des biens – comme la superficie moyenne, en nette baisse – ou de leur localisation – avec une concentration de l’offre sur les zones A, A+ et B1, les plus densément peuplées et les plus chères, au détriment des zones B2 et C où se situent les villes petites et moyennes –, les tendances de la production dans le collectif vont à l’encontre des aspirations des ménages en matière de logement. Certes, la transformation de la demande peut sembler récente et essentiellement liée à la crise sanitaire. Toutefois, les données de mobilité résidentielle de La Poste, citées par l’étude menée par Popsu* Territoires, montrent une réorientation géographique qui s’opère dès 2018-2019, et la montée de la sensibilité à la qualité de l’habitat est clairement antérieure au Covid.

Pour autant, la logique de concentration géographique est le produit d’une politique publique de métropolisation qui implique à la fois une très forte densité et une exacerbation des prix du foncier. Dans un contexte de montée des normes et de subventionnement de facto du logement social, elle ne peut qu’aboutir à des surfaces moindres pour tenir compte in fine de la solvabilité des ménages. Dès lors, si le fossé entre aspirations à habiter et offre collective s’est creusé, il est néanmoins paradoxal que les acteurs politiques, aujourd’hui réticents à soutenir la construction, voire gelant les permis au nom de la densité et de la qualité de vie, fassent grief à la profession d’avoir mis en œuvre le modèle qu’ils prônent depuis longtemps.

Inflation et RE 2020, le couple infernal

Cette pusillanimité des hommes politiques à l’égard de la construction n’explique qu’en partie le difficile renouvellement de l’offre privée. Les effets croisés de l’inflation et de la nouvelle réglementation énergétique, dite RE 2020 mais appliquée depuis le 1er janvier 2022, pèsent également sur l’émergence des projets. En effet, sur longue période, l’indice du coût de la construction (ICC) a tendance à amplifier et à prolonger dans le temps la volatilité de l’indice des prix à la consommation. Dans le contexte actuel de montée générale des prix, la progression de l’ICC pourrait rapidement dépasser 8 % et risque de rester vive sur l’ensemble de 2023. En effet, elle est portée à la fois par la diffusion des prix des matières premières et de l’énergie aux matériaux puis aux salaires, et par la concentration de la demande sur des matériaux nouveaux, soit biosourcés, soit « bas carbone », pour lesquels l’offre peine à s’ajuster. Par ailleurs, la mise en œuvre des nouvelles réglementations environnementales suppose des dépenses de recherche et développement en amont et la maîtrise de savoir-faire en aval qui renchérissent les coûts de construction mais conditionnent la conformité des projets.

Comme l’ont expérimenté les constructeurs de maisons individuelles (CMI) ces derniers mois, l’équilibre des opérations peut être rapidement compromis pour des raisons de coûts. Dès lors, les conditions de prix des réponses aux appels d’offres risquent de remettre en cause la mise en chantier d’un grand nombre d’autorisations données préalablement. Par ailleurs, l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN), fixé pour 2050 mais avancé à 2030, devrait accroître la tension sur les prix du foncier, réduire l’offre des CMI mais aussi limiter le potentiel de rééquilibrage des grandes métropoles par les villes petites et moyennes.

Hausse des taux d’intérêt, un changement d’époque

Alors que la hausse des prix immobiliers des vingt-cinq dernières années a été fondamentalement alimentée par la baisse des taux et l’allongement des durées d’emprunt, le basculement à la hausse des taux d’intérêt à la suite de l’orientation agressive de la politique monétaire de la Banque centrale européenne va nettement réduire la solvabilité des ménages. Alors que, aujourd’hui, les durées butent sur le seuil réglementaire des vingt-cinq ans et que le seuil de l’usure disqualifie un nombre croissant de primo-accédants, les taux de crédit pourraient à terme atteindre 3 % à 4 %, soit une réduction de la capacité d’endettement de 20 % à 30 %. Un « effet de ciseau » entre des coûts à la hausse et une solvabilité des ménages en net recul pourrait donc également complexifier l’équation de la construction dans les prochaines années.

Plus que la crise financière de 2009 ou la crise sanitaire de 2020, l’inflation, la hausse des taux et la défiance des politiques pourraient mettre à rude épreuve le modèle de la construction neuve en France. Doté d’acteurs solides, il se réinvente d’ores et déjà et reste nécessaire à l’adaptation du parc résidentiel. Entre les exigences d’accessibilité économique, de sobriété énergétique et foncière et de qualité de l’habitat, comment résoudra-t-il la quadrature du cercle ?

*Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines.