Bormioli Pharma donne un signal positif au marché high yield

La société Bormioli Pharma a placé jeudi une nouvelle obligation avec un rendement de près de 10%. Cette opération confirme que le marché high yield (HY) est de nouveau rouvert, compte tenu du profil de l’émetteur. Bormioli est une société italienne notée B- par S&P, B3 par Moody’s et B+ par Fitch, spécialisée dans les emballages pour le secteur pharmaceutique et sous LBO (leveraged buy-out). Mais elle corrobore également la forte augmentation des coûts de financement pour les émetteurs HY les moins bien notés.

Les 350 millions d’euros de cette nouvelle obligation garantie à 5 ans (non call 1 an), échéance mai 2028, et à taux variable ont été placés sur la base d’un prix d’émission de 95,5% (prix reoffer) et un coupon offrant une marge de 550 points de base (pb) au-dessus du taux Euribor 3 mois, soit un rendement de 9,9% à maturité, selon les calculs de SpreadResearch. Celle-ci avait été proposée avec un prix reoffer de 95% et une marge comprise entre 525 pb et 550 pb au-dessus de l’Euribor 3 mois.

Le prix d’émission est conforme aux attentes des analystes de SpreadResearch car cela offre une prime de 50 pb par rapport à une obligation assez proche émise par Reno de Medici, émetteur noté B2 et B. Cette prime compense notamment un levier plus élevé (dette nette de 4,8 fois l’excédent brut d’exploitation) mais aussi une génération de cash flow libre qui devrait être nul au cours des deux prochaines années en raison de la hausse du coût de financement. Depuis le rachat sous LBO par Triton en 2017 à Bormioli Rocco, le levier est resté stable. Même si la société peut se prévaloir de bonnes perspectives dans un marché de niche de la santé, elle reste un acteur de taille modeste. Son chiffre d’affaires annuel est de 315 millions d’euros avec une marge brute d’exploitation (marge d’Ebitda) de près de 22%.

Coût de financement élevé

Le montant levé doit permettre de rembourser 280 millions d’euros d’une obligation arrivant à échéance de 2024 (dont une partie est échangée en nouveaux titres 2028 dans le cadre d’une offre d’échange) ainsi qu’une ligne de crédit bancaire tirée de 18 millions d’euros et une facilité bilatérale de 26 millions. BNP Paribas et Goldman Sachs étaient les deux banques chefs de file.

Le marché high yield euro a ainsi connu une deuxième semaine active avec de multiples transactions. «Le primaire s’ouvre un peu en Europe et cela concerne principalement des refinancements d’obligations ou de loans», souligne-t-on à La Française AM. «Vu la très faible liquidité sur le marché secondaire et le besoin de déployer le cash dans les fonds, nous ne sommes pas surpris que les transactions, surtout de qualité, se passent bien et que le prix à l’émission ressorte en dessous des premières indications, poursuit le gérant. Les opérations les plus compliquées du type de Bormioli privilégient des structures avec des taux variables pour se placer auprès des CLO (collateralized loan obligation), quand elles ne doivent pas faire des concessions sur le pricing.»

Au total 2 milliards d’euros ont été émis portant à 17,5 milliards le montant placé depuis le début de l’année. Plusieurs émissions, dont celles réalisées par Cheplapharm (refinancement d’acquisition) ou Benteler (refinancement de loan) ont apporté de nouvelles transactions en dehors des refinancements d’obligations (comme Bormioli ou Loxam). Le rendement moyen de ces différentes opérations s’est élevé à 8,4%.

Cette hausse significative des coûts de financement est toutefois un véritable frein pour de nombreux émetteurs sur ce marché. SpreadResearch note que le rendement moyen sur le marché HY euro atteint désormais 8%, alors que les investisseurs réclament davantage de prime face à un risque de voir la couverture des intérêts se détériorer.

A lire aussi: