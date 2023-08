BNP Paribas rouvre le marché des obligations AT1 en dollars

BNP Paribas a réveillé cette semaine le marché de la dette bancaire, en émettant la première obligation AT1 (additional-tier 1) libellée en dollars d’une banque européenne depuis le choc sur les titres Credit Suisse en mars dernier. BBVA et Bank of Cyprus avaient déjà rouvert ce compartiment de dettes sur le marché euro en juin dernier.

La banque française a émis lundi 1,5 milliard de dollars de ces obligations subordonnées perpétuelles avec une première échéance de remboursement (non call) à 5 ans et un coupon de 8,5%, soit un spread de 435,4 points de base (pb) au-dessus des emprunts d’Etat américains de référence. Le bon accueil rencontré par cette opération, dans un marché creux et avec peu d’émissions de ce type, a non seulement permis d’augmenter la taille du placement, initialement annoncée à 500 millions de dollars, mais aussi de resserrer le prix à l’émission. L’obligation avait été valorisée dans un premier temps avec un coupon de 9%. Dans les premiers échanges après l’émission, le prix des obligations progressait. Elles s’échangeaient mercredi à 100,7% (émises à 100%). BNP Paribas était l’unique teneur de livre dans cette opération.

En mars dernier, la décision des autorités suisses de déprécier totalement la valeur des AT1 émis par Credit Suisse dans le cadre de son sauvetage par UBS avait provoqué un effondrement de ce marché et des interrogations sur sa pérennité. Même si le marché primaire est resté fermé plusieurs semaines, il a fini par rouvrir et ces instruments ont fortement rebondi sur le marché secondaire après le choc Credit Suisse. Depuis mars, les instruments ayant fait l’objet d’un rachat (call) affichent une performance de 13%, selon les calculs de Bloomberg.

Comptabilisation en dette

Outre la réouverture du marché euro par BBVA et Bank of Cyprus - avec des rendements de 8,75% et 12,5% respectivement -, le marché américain équivalent, celui des titres de préférence (preferred shares), s’est également raminé. Wells Fargo a été le premier émetteur depuis mars avec 1,725 milliard de dollars d’obligations en juillet avec un coupon de 7,625%. Lloyds Banking Group avait été le dernier émetteur européen d’AT1 en dollar début mars, avant l’épisode Credit Suisse avec un coupon de 8%, qui cote actuellement 93%.

Avant son émission, BNP Paribas avait modifié la clause de conversion de ces titres. Les nouvelles obligations AT1 en dollars du groupe seront converties en actions et non plus dépréciées (temporary write-down clause) en cas de franchissement du ratio de capital core equity tier 1 (CET1), le ratio de fonds propres durs réglementaires, sous 5,125%. Il s’élevait à 13,6% à fin juin. Les anciennes obligations AT1 conservent la clause standard de dépréciation.

Si certains investisseurs ont pu être rassurés par cette évolution, la banque justifie ce changement par la vente de Bank of the West, dans le document de présentation de la nouvelle structure d’AT1. «La cession de Bank of the West a modifié l’exposition du groupe BNP Paribas en dollars en réduisant le montant des actifs structurels sur lesquels les émissions actuelles d’AT1 en dollars sont adossées», explique-t-elle.

Contrairement aux AT1 avec des clauses prévoyant une dépréciation des obligations, les nouvelles dettes en dollars ne seront pas comptabilisées en fonds propres, mais en dette. L’objectif ? «Eviter la volatilité du compte de résultat (P&L) due au traitement comptable des changes», traitements différents entre la dette et les fonds propres et, de ce point de vue, plus favorable à la première. Lors de la dernière assemblée générale en mai, les actionnaires de la banque ont voté l’autorisation d’augmentation de capital avec suppression des droits préférentiels, permettant l’émission de ce type de structure de dette. BNP Paribas est un important émetteur d’AT1 en dollars. Cette émission doit notamment permettre le remboursement d’un titre dont le prochain call est en mars prochain. Après BNPP, d’autres émetteurs européens sont attendus sur ce marché.

A lire aussi: