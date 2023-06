Avant le conseil Ecofin, Bercy campe sur ses positions

L’épineux dossier de la réforme du Pacte de stabilité financière sera au menu de l’Ecofin. Les ministres débattront pour la première fois de la proposition législative de la Commission, publiée le 26 avril dernier.

Le ministre des Finances Bruno Le Maire restera sur la position déjà exprimée : «ce pacte doit confirmer la nécessité d’avoir des règles solides et strictes, mais celles-ci doivent être différenciées et faire l’objet d’une appropriation de la part des Etats membres ; elles doivent prendre en compte le besoin d’investissement des pays notamment en matière de transition écologique et de défense. Certains éléments semblent introduire de la rigidité et des éléments procycliques, notamment sur des benchmarks quantitatifs qui réintroduiraient d’anciennes règles pourtant très critiquées. Le ministre soulignera l’importance d’avancer pour atteindre une décision avant la fin de l’année 2023, tout en évitant la tentation d’un compromis trop rapide sur ce sujet», explique-t-on à Bercy.

Dans le cadre de l’Eurogroupe, la réunion du conseil des gouverneurs du MES (Mécanisme européen de stabilité), la première sous la direction de Pierre Gramegna, traitera de l’évolution du mandat et des outils de l’organisation.

L’adéquation des instruments d’assistance financière aux besoins sera évaluée dans un rapport à venir. «Ce fonds est doté de 80 milliards de capital, et dispose d’une puissance de feu de 500 milliards d’euros. Il n’a pas été utilisé depuis la crise de la zone euro. Des facilités ont été créées pour faire face à la pandémie de Covid mais n’ont pas été tirées, d’autres instruments leur ayant été préférés», explique Bercy.

Le ministre italien des Finances, Giancarlo Giorgetti, sera également interrogé sur l’agenda de ratification de la réforme du traité MES, bloquée par Rome depuis 2019. La France prévoit également de rappeler ses priorités pour la BEI (Banque européenne d’investissement), dont elle souhaite qu’elle soit un appui à la politique de souveraineté industrielle de l’UE, et qu’elle accroisse ses efforts dans le soutien au secteur de la défense et de la sécurité.