Assoiffés, les Etats-Unis veulent économiser leur eau

Il n’en a pas été question aux Nations unies, à l’occasion de la Conférence sur l’eau qui s’est terminée le 24 mars. Cependant, les épisodes de sécheresse qui frappent l’Ouest des Etats-Unis depuis plus de 20 ans sont tellement répétitifs que l’UNEP, le programme des Nations unies pour l’Environnement, parle désormais d’aridification de la région.

Deux des principaux réservoirs d’eau douce du pays - le lac Powell et le lac Mead, qui fournissent plus de 40 millions d’Américains dans sept Etats - sont structurellement à moins de 40% de leurs capacités, contre 94% au début des années 2000.

Les pertes économiques liées à la sécheresse sont estimées à 249 milliards de dollars depuis 1980, selon le NCEI (National Centers for Environmental Information). Les incendies qui ont ravagé la Californie en 2020 et 2022 en ont été l’une des manifestations les plus notables.

Une poche d’eau dans l’IRA

Dans l’Inflation Reduction Act (IRA) adopté en août 2022, 4 milliards de dollars ont été affectés à un fonds Sécheresse, géré par le département de l’Intérieur. Son objectif est de remédier à la raréfaction de la ressource en agissant sur la demande.

L’administration Biden estime que la consommation en eau des Etats du bassin du fleuve Colorado doit baisser de 17% à 33% dès 2023. Les agriculteurs des Etats de Californie, Arizona et Nevada sont financièrement incités à mettre leurs terres en jachère. L’Etat du Nevada n’exclut pas de prendre des mesures supplémentaires en imposant des restrictions aux ménages les plus consommateurs en eau.

A la gestion des réserves s’ajoute la question de l’assainissement de l’eau. Jusqu'à 10 millions de foyers américains et 400.000 écoles et garderies manquent d’eau potable, précisait la note publiée en novembre 2021 par la Maison Blanche lors de l’adoption de l’Infrastructure Investment and Jobs Act. La US EPA (Environment Protection Agency) s’est vue dotée de 55 milliards de dollars, un budget record, afin d’améliorer les infrastructures d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales.