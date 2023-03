Agnès Bénassy-Quéré devient sous-gouverneure de la Banque de France

La chef économiste du Trésor, Agnès Bénassy-Quéré, va devenir deuxième sous-gouverneure de la Banque de France. Sa nomination a été officialisée mercredi à l’occasion du Conseil des ministres. L'économiste prendra ses nouvelles fonctions le 27 février. Elle remplace Sylvie Goulard, qui avait quitté en décembre la Banque de France.

Spécialiste de macroéconomie, Agnès Bénassy-Quéré était devenue chef économiste du Trésor en juin 2020, au moment où la pandémie de Covid brouillait toutes les analyses de la conjoncture. Elle s’est efforcée durant ces presque trois années de faire oeuvre de pédagogie pour diffuser la recherche économique du Trésor au plus grand nombre.

Durant sa carrière, Agnès Bénassy-Quéré a mené de front des activités d’enseignante, notamment à l’université de Paris Panthéon Sorbonne et à Polytechnique, et de recherche. Elle a dirigé le CEPII (Centre d'études prospectives et d’informations internationales) et été la présidente déléguée du Conseil d’analyse économique.